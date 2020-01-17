Россия четвертый месяц подряд увеличила вложения в госбумаги США

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В ноябре 2019 года Россия увеличила объем вложений в американские государственные бумаги по сравнению с октябрем на 794 миллиона долларов — до 11,491 миллиарда долларов, следует из материалов Минфина США, опубликованных в пятницу.

На долгосрочные облигации пришлось 2,979 миллиарда, а краткосрочные — 8,512 миллиарда долларов. Россия четвертый месяц подряд увеличивает объем вложений в гособлигации Соединенных Штатов.

Весной 2018 года Россия начала резко сокращать вложения в американский госдолг. Так, в апреле они сократились с 96 до 48,7 миллиарда, а в мае — до 14,9 миллиарда долларов. В августе 2019 года Россия впервые с февраля увеличила вложения в американские госбумаги.

17 декабря сообщалось, что в октябре 2019 года Россия увеличила вложения в государственные ценные бумаги США на 622 миллиона — до 10,697 миллиарда долларов.

Япония по итогам ноября прошлого года шестой месяц подряд остается крупнейшим держателем госбумаг США с показателем 1,16 триллиона долларов. Второе место с 1,09 триллиона занимает Китай, лидировавший до этого на протяжении продолжительного времени. Третье место с 328,6 миллиарда долларов досталось Великобритании.