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Россия четвертый месяц подряд увеличила вложения в госбумаги США

14:56 17.01.2020
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
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В ноябре 2019 года Россия увеличила объем вложений в американские государственные бумаги по сравнению с октябрем на 794 миллиона долларов — до 11,491 миллиарда долларов, следует из материалов Минфина США, опубликованных в пятницу.

На долгосрочные облигации пришлось 2,979 миллиарда, а краткосрочные — 8,512 миллиарда долларов. Россия четвертый месяц подряд увеличивает объем вложений в гособлигации Соединенных Штатов.

Весной 2018 года Россия начала резко сокращать вложения в американский госдолг. Так, в апреле они сократились с 96 до 48,7 миллиарда, а в мае — до 14,9 миллиарда долларов. В августе 2019 года Россия впервые с февраля увеличила вложения в американские госбумаги.

17 декабря сообщалось, что в октябре 2019 года Россия увеличила вложения в государственные ценные бумаги США на 622 миллиона — до 10,697 миллиарда долларов.

Япония по итогам ноября прошлого года шестой месяц подряд остается крупнейшим держателем госбумаг США с показателем 1,16 триллиона долларов. Второе место с 1,09 триллиона занимает Китай, лидировавший до этого на протяжении продолжительного времени. Третье место с 328,6 миллиарда долларов досталось Великобритании.

Темы: США, Отношения России и США, Экономика и финансы
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Комментарии читателей
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18.01.2020, 00:17
Гость: Гость

Да не отберут, зачем? Мы ж им и так сами все отдаем.
18.01.2020, 00:12
Гость: Гость

ОФЗ - это займы не с населения. Кто хочет, покупает (в том числе иностранные граждане, фонды и.д.). Это в том числе инструмент снижения инфляции, ЦБ забирает из экономики быстрые деньги, рублевую наличность, а вместо них вбрасывает медленные - ОФЗ.
17.01.2020, 23:15
Гость: А чё?

Вот так надо нестандартно и ассиметрично отвечать на санкции госдепа. Надо завалить госдеп деньгами чтобы американцы задохнулись под кучей своих долларов. Снимем с себя последнюю рубаху и портки, но врежем американцам зелёной оплеухой. Пусть знают наших - помрём с голоду, но не сдадимся и не попросим пощады, пусть подавятся своими баксами.
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