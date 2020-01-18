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Глава МВФ заявила об угрозе нового финансового кризиса

17:33 18.01.2020
Фото со страницы Кристалины Георгиевой в соцсети
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Неравенство доходов и благосостояния сейчас растет в мире, что обычно происходит перед финансовым кризисом. С таким предупреждением выступила директор - распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.

Она подчеркнула, что за последние два столетия "отмечается рост неравенства внутри многих стран". "В чем-то эта тревожная тенденция напоминает первые годы XX века, когда две взаимосвязанные силы - технологии и интеграция - сначала породили "позолоченный век", затем "бурные двадцатые", а в итоге привели к финансовой катастрофе. Мы знаем, что чрезмерное неравенство препятствует росту и размывает устои стран. Оно подрывает доверие внутри общества и доверие к его институтам. Оно может разжигать популизм и вызывать политические потрясения", - цитирует руководителя МВФ ТАСС.

По словам Георгиевой, новое исследование показало, что "неравенство, как правило, возрастает накануне финансового кризиса, что свидетельствует о тесной связи между неравенством и финансовой стабильностью". "Почему так происходит? Одна из причин в том, что большее неравенство может вызывать политическое давление для краткосрочных простых решений, которые только усугубляют проблему", - пояснила она.

Глава фонда подчеркнула, что на данный момент в результате мирового финансового кризиса 2008 года "каждый четвертый из числа молодежи в Европе подвержен риску бедности". По данным фонда, "в среднем финансовый кризис приводит к долговременным потерям объемов производства в размере 10%".

Как указала глава МВФ, "для решения проблемы неравенства многие правительства в первую очередь обращаются к мерам налогово-бюджетной политики". "Эти меры являются и будут оставаться критически важными. Но слишком часто мы не уделяем внимания финансовому сектору, который может оказывать глубокое и долговременное воздействие на неравенство в положительную или отрицательную сторону", - добавила Георгиева.

 

Темы: Теневая экономика и борьба за ее сокращение, Экономическая ситуация в мире
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Комментарии читателей
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18.01.2020, 23:01
Гость: Рустем

Нынешняя финансовая система (мвф) основанная на $ сгнила ещё при рейгане. И если бы не предатель горбачев то в США опять прошли бы через 29г.
18.01.2020, 21:09
Гость: skin

Глава, по сути,мировых финансов,а рассуждение как у кухарки. Никакого серьезного анализа и выводов.Предполагаемых мер по противодействию процессу.Вот такие примитивные люди у мировых денег.Деградация общества.
18.01.2020, 21:03
Гость: gvozd

так ведь она коммуняка... выпускник партийной школы..
что она может сказать Правдивого?
"Оно может разжигать популизм" - то что либералы называют популизмом и есть демократия, а противоположность ей Тоталитарная Диктатура... то что мы имеем сегодня.
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