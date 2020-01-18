Глава МВФ заявила об угрозе нового финансового кризиса

17:33

Неравенство доходов и благосостояния сейчас растет в мире, что обычно происходит перед финансовым кризисом. С таким предупреждением выступила директор - распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.

Она подчеркнула, что за последние два столетия "отмечается рост неравенства внутри многих стран". "В чем-то эта тревожная тенденция напоминает первые годы XX века, когда две взаимосвязанные силы - технологии и интеграция - сначала породили "позолоченный век", затем "бурные двадцатые", а в итоге привели к финансовой катастрофе. Мы знаем, что чрезмерное неравенство препятствует росту и размывает устои стран. Оно подрывает доверие внутри общества и доверие к его институтам. Оно может разжигать популизм и вызывать политические потрясения", - цитирует руководителя МВФ ТАСС.

По словам Георгиевой, новое исследование показало, что "неравенство, как правило, возрастает накануне финансового кризиса, что свидетельствует о тесной связи между неравенством и финансовой стабильностью". "Почему так происходит? Одна из причин в том, что большее неравенство может вызывать политическое давление для краткосрочных простых решений, которые только усугубляют проблему", - пояснила она.

Глава фонда подчеркнула, что на данный момент в результате мирового финансового кризиса 2008 года "каждый четвертый из числа молодежи в Европе подвержен риску бедности". По данным фонда, "в среднем финансовый кризис приводит к долговременным потерям объемов производства в размере 10%".

Как указала глава МВФ, "для решения проблемы неравенства многие правительства в первую очередь обращаются к мерам налогово-бюджетной политики". "Эти меры являются и будут оставаться критически важными. Но слишком часто мы не уделяем внимания финансовому сектору, который может оказывать глубокое и долговременное воздействие на неравенство в положительную или отрицательную сторону", - добавила Георгиева.