Неизвестный покупатель выкупил облигации Минфина на 58 млрд рублей

18:16

Минфин удовлетворил крупнейшую заявку на покупку ОФЗ: неизвестный покупатель выкупил почти весь выпуск гособлигаций (ОФЗ-26229) с погашением в 2025 году на общую сумму 58 млрд рублей.

По словам экспертов, «это крупнейшая из удовлетворенных заявок за всю историю аукционов ОФЗ с фиксированным купоном». Всего же в среду министерство продало ОФЗ на 85 млрд рублей, пишет РБК.

Управляющий директор по корпоративным и суверенным рейтингам «Эксперт РА» Павел Митрофанов считает, что «заявку такого объема могут позволить себе только крупные фонды-нерезиденты». Также непонятно, зачем выкупать весь выпуск целиком, добавил Митрофанов.

При этом главный экономист ING по России и СНГ Дмитрий Долгин считает, что «нерезидентский приток таких масштабов должен был двинуть курс, но рубль вчера был даже немного слабее аналогов. Так что игрок, скорее всего, локальный».

По информации пресс-службы Минфина, оно получает сводный реестр заявок, из которого не видно, кто именно является покупателем.