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Неизвестный покупатель выкупил облигации Минфина на 58 млрд рублей

18:16 23.01.2020
Министерство финансов
© KM.RU, Алексей Белкин
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Минфин удовлетворил крупнейшую заявку на покупку ОФЗ: неизвестный покупатель выкупил почти весь выпуск гособлигаций (ОФЗ-26229) с погашением в 2025 году на общую сумму 58 млрд рублей.

По словам экспертов, «это крупнейшая из удовлетворенных заявок за всю историю аукционов ОФЗ с фиксированным купоном». Всего же в среду министерство продало ОФЗ на 85 млрд рублей, пишет РБК.

Управляющий директор по корпоративным и суверенным рейтингам «Эксперт РА» Павел Митрофанов считает, что «заявку такого объема могут позволить себе только крупные фонды-нерезиденты». Также непонятно, зачем выкупать весь выпуск целиком, добавил Митрофанов.

При этом главный экономист ING по России и СНГ Дмитрий Долгин считает, что «нерезидентский приток таких масштабов должен был двинуть курс, но рубль вчера был даже немного слабее аналогов. Так что игрок, скорее всего, локальный».

По информации пресс-службы Минфина, оно получает сводный реестр заявок, из которого не видно, кто именно является покупателем.

Темы: Мировые биржи и рынки ценных бумаг, Министерство финансов РФ
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Комментарии читателей
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24.01.2020, 00:41
Гость: угу

Пол-тайги продала, и купила.
24.01.2020, 00:30
Гость: ABCD

Наверное можно, раз Россия числится в Лондонском справочнике юридических частных фирм как "частная фирма господина Медведева".
24.01.2020, 00:28
Гость: ABCD

нет, ей больше миллиарда баксов не потянуть, скорее всего пенсионеры где то в доме престарелых скинулись.
Все комментарии (12)
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