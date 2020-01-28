Война за бедных: почему в России начали закрываться гипермаркеты

В России начали закрываться крупные торговые сети. В чем причина? У людей банально нет денег на «пылесосы» типа «Метро» и «Ашан»

Падение доходов ведет к тому, что скоро в стране останутся только маленькие гастрономы а-ля СССР. А, может,это не так уж и плохо?

Как растерзали SPAR

Самое крупное «банкротство года» случилось на Север-Западе страны. В один день, 19 декабря 2019 года торговый дом «Интерторг», работавший под голландским брендом торговой сети SPAR, закрыл 436 магазинов SPAR и «Народная семьЯ» в Петербурге и Ленинградской области, в Череповце, Петрозаводске, Мурманске, Великом Новгороде.

Накануне, 18 декабря, гендиректор ТД Михаил Абдуллаев направил субарендаторам письмо «о последнем дне торговли», и все было кончено: работники – на улицу, продукты и товары - буквально на выброс, по скидкам до 90%.

По свидетельству очевидцев, выглядело это очень страшно: гигантские сумки и огромные коробки, набитые уцененными продуктами. Люди ходят по разорванным коробкам с товарами. Единственная касса, с очередью на несколько часов, многие проходили мимо, даже не думая платить. Образовавшиеся прямо в зале компании, поедающие и выпивающие все, что уже не смогли вынести из магазина, подростки, поливающие бытовой химией «неинтересные» продукты.

Так было не только в провинции – неделю назад культурная столица Санкт-Петербург в клочья разнесла последний гипермаркет в микрорайоне Славянка, продолжавший реализовывать товары со скидкой 70% после официального закрытия. Газета «Фонтанка» вела репортаж с места события:

«Люди ходили по еде, как по помойке, рвали и рассыпали все, что им не нужно, переворачивали коробки с товарами, били витрины с алкоголем, набивали дорогими бутылками карманы и трусы, пробовали из горла все подряд».

Отклики покупателей не менее жуткие: «Мне этот магазин никогда не нравился, цены ломовые, качество российское, а подавали себя как заграницу, - утритесь!», «Спар был хорош, когда там продавались импортные продукты. Ввели санкции – получите за это!»

Удивительно, но многие россияне убеждены: в том, что на прилавках исчезли качественные продукты, виноваты именно европейские санкции, а не ответные "антисанкции" (эмбарго) — введённые руководством России фактически против своих же граждан. Упускается из виду один принципиальный и очень важный момент — если санкции Европы и США касались только высшего руководства России и чиновников, но не простых россиян, то ответные "антисанкции", введённые самой Россией, коснулись непосредственно каждого простого россиянина.

Широко шагая, штаны порвешь

- На моей памяти краха компании с оборотом более 70 млрд руб. на рынке Центральной России еще не было, -. рассказывает управляющий партнер инвесткомпании Peregrine Capital Николай Габышев. - Но массовое закрытие магазинов ТД «Интерторг» было ожидаемым – долг компании перед Сбербанком превысил 7 млрд рублей, .долги перед поставщиками 4 млрд руб., в арбитражных судах открыто более 300 дел на должника. Контрагенты «Интерторга» долго терпели, поскольку не хотели терять крупный канал сбыта, но всему приходит конец. Например, «Марин Экспресс» требует от Интерторга 11 миллионов рублей, так же, как и Балтфрут, «Кока-кола Эйч Би Си Евразия», имеет претензии на 64 миллиона рублей, прекратил поставки завод "Пискаревский", мясокомбинаты "Великолукский", "Всеволожский"

То, что происходило в последние недели, больше похоже на поспешное бегство – во всех магазинах Петрозаводска, Москвы, Питера брошенное оборудование и закрытые двери. Перебор торговых площадей и стал причиной беды.

В итоге конкуренты, видимо, решили, зачем платить «Интерторгу», если можно просто подождать и взять помещение у собственника, — резюмирует Николай Габышев. Основными возможными претендентами на помещения в Москве он называет сети «Мираторг», «Азбука вкуса», «ВкусВилл», в Петербурге — «Дикси», «РеалЪ», «ВкусВилл».

Последствия ухода ТД «Интерторг» с рынка, по его словам, серьезные.

- Петербург столкнется с абсолютным доминированием федеральных сетей, поскольку ни у кого из оставшихся региональных сетей нет закупочной силы, которой обладал «Интерторг». Вероятные долгосрочные последствия этого доминирования — мелкие петербургские сети будут вынуждены переключиться на оптовые закупки у федералов. Вслед за региональной розницей рынок покинут региональные производства, говорит он.

Умерла так умерла. Что нам от этого?

И тем не менее, если бы непубличная скандальность, сопровождающая закрытие магазинов «Интерторга», никто бы и не заметил очередную потерю «бойца» на рынке, считают аналитики. В 2019 году в одном только Петербурге, по подсчетам агентства недвижимости Knight Frank St Petersburg, закрылось около тысячи магазинов, это больше, чем количество открывшихся.

Прекратили работу розничный магазин «Диета-18», продуктовые магазины «Полушка», «Лайм» и «Всенародный» холдинга «Продовольственная биржа», а также сети одежды Next и Karen Millen. Перестала существовать сеть магазинов цифровой техники «КЕЙ». И - ничего, «умерла, так умерла», естественный процесс, считают в Комитете по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга. По их данным, уход Spar не особо скажется на городской торговле. «С начала года и до октября доля крупных сетей в городе увеличилась с 78 до 81,5%», – отмечает пресс-секретарь комитета Ксения Почина.

«Так случается, что некоторые торговые сети уходят с рынка. В 2017 году магазины «К-Руока» перешли «Ленте». В 2018 году супермаркеты «О’Кей-экспресс» перешли к X5 Retail Group, на их месте открылись супермаркеты «Перекресток». В 2019 году сокращалась сеть «Полушка», – рассказывает пресс-секретарь городского УФАС Марина Нериновская. – Далеко не всегда передислокация происходит полюбовно, борьба бывает очень жесткой. Причем если раньше крупные сетевые магазины боролись за возможность занять прибыльную точку, в которой потенциально будет высокая проходимость, то сейчас идет война за цены».

Передислокацию на торговом фронте замечают не только специалисты, она видна и невооруженным глазом. Вот что заметил, например, простой покупатель Ракитин Сергей: «У нас в Сосновом Бору Ленинградской области после Нового года "Карусель" переделали в "Перекресток". Не понятно для чего, один уже есть. Создается впечатление - для поднятия ценового сегмента, т.к. в "Карусели " цены ниже. И "Ленту" хотят закрыть в Сосновом Бору. Я думаю так: рынок продуктового ритейла полностью освоен, расширяться больше некуда - остается только отгрызать куски у конкурентов».

Все так, только начинать торговым сетям приходится с себя, обкусывая и обкрамсывая собственные площади. В настоящее время средняя площадь гипермаркетов составляет 10-12 тысяч квадратных метров. С конца 2019 года сети начали разрабатывать концепцию новых магазинов площадью около тысячи квадратных метров. Выяснилось: «большой формат» магазинов стремительно теряет популярность — люди уходят из гипер— и даже супермаркетов, предпочитая небольшие точки шаговой доступности. В числе пострадавших — все ведущие компании, работающие в этой сфере: «Ашан», «Лента», «Магнит», X5 Retail Group. В результате, как ожидают аналитики, многие магазины под этими вывесками могут в одночасье исчезнуть даже в столицах.

Уже известно, что в числе первых жертв сокращения окажется сеть «Карусель» X5 Retail Group, приносящая владельцам одни убытки. Развивать ее больше не будут, магазины уже сейчас закрываются по всей стране.

«Лента», показавшая четыре с половиной миллиарда убытков, запустила масштабный аудит, по результатам которого намерена ликвидировать нерентабельные объекты: уже закрыты семь супермаркетов и два гипермаркета.

Хуже всего положение у «Ашана», уже не первый год борющегося с оттоком клиентов со своих гигантских площадей. На данный момент известно о закрытии «гиперов» в Москве, Санкт-Петербурге, Красноярске, Барнауле, Ярославле и ряде других городов.

Справедливости ради, не все крупные игроки решают свои проблемы столь радикально. Так, «Магнит» объявил, что отказывается от классических гипермаркетов, но будет не закрывать их, а переделывать в так называемые «суперсторы», первый из которых уже представили публике в Краснодаре — он может похвастаться инновационным дизайном и всяческими удобствами вроде детского уголка или «аллеи скидок».

Хорошо забытое старое

Чего ждать покупателям от трансформации ретейла?

- Только не плохого, все плохое уже случилось, - заявила независимый аналитик рынка ретейла Наталья Колупаева, назвав модель гипермаркетов самой тяжеловесной и капиталоемкой в современной торговле.

По ее словам, трансформация ретейла в сторону малых торговых форм и приближение их к жилым микрорайонам оправдан тем, что современный покупатель не хочет и не может тратить много времени на покупки, но при этом желает получить дополнительные эмоции. "Автоматы с соком, собственные фермерские уголки, колбасные цеха, пекарни появляются в магазинах, чтобы были развлечения для клиентов", — отмечает она. Вот поэтому теперь самые модные супермаркеты напоминают рынок у дома, а ретейлеры еще и борются за покупателя с онлайн–магазинами, которые на бегу не наливают и не выпекают.

Скажем честно: глядя на сегодняшние эксперименты ретейлеров по трансформации форматов магазинов, волей–неволей напрашивается вывод, что все новое — хорошо забытое старое.

На закате истории Советского Союза в распоряжении покупателя были уже и универсамы, "заточенные" на торговлю фасованным товаром по принципу самообслуживания, и гастрономы, где торговали продуктами питания на развес, и так называемые "колхозные" рынки с продукцией, выращенной на подворье. Работали и "профильные" молочные, овощные, кондитерские магазины и ларьки. Другое дело, что в условиях тотального дефицита продовольствия, которым прославился СССР, прилавки всех этих форматов торговли были одинаково пусты.

Теперь, с одной стороны, товарного дефицита в стране нет, и при желании можно найти и купить все, что только душе угодно, но, с другой стороны, кошелек россиянина уже несколько лет как становится все легче и легче. Так что покупателям нужны не столько ухищрения ритейлеров с новыми форматами, сколько цены, адекватные скромным доходам.

Ферма в розницу, дорого

Продукты и цены на них - это серьезнее, больнее и важнее каждому человеку в стране, чем далекие и непонятные политика, экономика и мировые финансы. Мы хотим, чтобы родное правительство влияло на цены и регулировало их с учетом уровня доходов народа. Но как, если все продуктовые магазины России, считающиеся народными - «Пятерочка», «Копейка», «Лента», - принадлежат... иностранным компаниям?

Вот список стран, где зарегистрированы крупнейшие продуктовые сети, имеющие сотни тысяч магазинов по всей России:

1.«Ашан» (Франция), 2.«О‘кей» (Люксембург), 3. «Пятёрочка» (Нидерланды),4. «Перекресток» (Нидерланды),5. «Карусель» (Нидерланды), 6. «Metro Cash&Carry» (Германия), 7.«Лента» (Британские Виргинские острова), 8. «Глобус» (Кипр), 9. «Билла» (Австрия), 10. «Зельгрос» (Германия), 11. «Leroy Merlin» (Франция), 12. «Магнит» (Кипрский оффшор Lavreno Ltd.),13. «Копейка» (Нидерланды), 14. «Мы» (Нидерланды), 15. «Меркадосуперцентр» (Нидерланды), 16. «Корзинка» (Нидерланды», 17. «Патэрсон» (Нидерланды), 18. «Народный» (Нидерланды), 19. «Симбирка» (Нидерланды), 20. «Провиант» (Нидерланды),21. «Ярмарка» (Нидерланды), 22. «Тройка» (Нидерланды), 23. «Семья» (Нидерланды), 24. «Экономная семья» (Нидерланды), 25. «Мир продуктов» (Нидерланды), 26. «А5» (Нидерланды), 27. «Spar» (Нидерланды), 28. «Универсам» (Нидерланды), 29. «Тамерлан» (Нидерланды), 30. «Покупочка» (Нидерланды).

- Очень большой процент рынка и немалый сегмент нашего кошелька приходится на товары той необходимости, которую мы с вами должны поддерживать каждый день.Но вы отправляетесь в магазин, и что вы видите? Зарубежные марки. Бесконечную дороговизну, - сообщает Глеб Вещаев, директор информационно-аналитического центра социальных технологий «Красс». - Иностранный капитал проник своими щупальцами в каждую клеточку российского бизнеса. И здесь, на месте, сетевые гипермаркеты занимают протекционную позицию именно по отношению к западным же производителям. Россия – просто инструмент для выкачивания денег из населения и переправки их в третьи страны. Лоббирование интересов западных торговых марок, занижение стоимости, игры с ценами на валюты – всё направлено на то, чтобы на российской территории поддержать зарубежный рынок и утопить российских производителей.

Точка зрения распространенная, но, увы, безальтернативная, хотя патриоты отечественной торговли и уверяют, что каждый из нас сам в силах выбрать, где и какой покупать товар. Дескать, даже в сетевых западных магазинах есть отечественный продукт взамен импортного и за него можно "проголосовать рублем".

Вроде бы все верно: отделы с фермерской продукцией постепенно появляются во всех крупных сетях, ретейл привлекает в свои ряды российских производителей, разрешая им открывать лавки на территории супермаркета и даже берутся реализовать такие товары под собственным брендом. По мнению компаний, это помогает привлекать дополнительный трафик. А вот представители фермерских хозяйств большой пользы в обособленных островках для своей продукции не видят.

- Нам присобачивают приставки "эко" и "био"- для магазинов это часть маркетинговой стратегии, и мы вынуждены с ней соглашаться, потому что иначе ты свой товар не продашь, - поделился с «НИ» фермер из Ленинградской области Сергей Беспятов. – Во-первых, он дороже, потому что затраты на его производство выше, и просто потому, что он натуральный в отличие от той синтетики, которой заполнены сетевые магазины. Вот и думай, как поступить: обособиться от них и держать цену до посинения или принимать навязанные правила. Принимаем… Поэтому на полках появляются пельмени "из фермерской говядины" — в таком количестве, что столько говядины вряд ли производится в России. Если бы все игроки рынка действовали по строгим правилам и не использовали модную маркировку, ценность настоящего отечественного продукта была бы гораздо выше, чем сейчас.

Год назад фермеров очень мощно поддержала вице-президент ООО "Фирма "Мортадель" Эльвира Агурбаш. На Пикабу она записала ролик (до сих пор есть в интернете), как на самом деле осуществляется поставка продуктов на прилавки магазинов, какие реальные торговые наценки существуют в сетях, как сети обходят антимонопольное законодательство и осуществляют картельный сговор. Вот часть из ее выступления:

«Мы проводили аналитическую работу и мониторили цены на полках торговых сетей. Наша компания отпускала сосиски по 59 рублей; на полках торговых сетей эти сосиски стоили 201 рубль. То есть это мы дали скидку для потребителя, а торговая сеть посчитала ее слишком жирной для наших покупателей и забрала эту скидку себе. Другой торговой сети мы поставили колбасу «Краковская» - торговая наценка на эту колбасу составила 166% . Наша компания, учитывая нынешнюю покупательскую способность, произвела продукт эконом-класса: один килограмм сервелата стоил 176 рублей. Торговая сеть установила на этот сервелат 176 процентов торговой наценки. То есть наш сервелат, который мы отпустили по 176 рублей, на полках торговой сетибыл выложен с ценой 470 с лишним рублей. Разве это честная торговля? Разве это рыночные отношения?

Наши цены сегодня ниже, чем были три года назад. Так почему же на полках торговых сетей так выросли цены? Торговые сети объясняют это тем, что якобы у них выросли издержки. Друзья мои, производитель сажает пшеницу и ячмень. Этой работой занимаются агрономы, трактористы, водители, животноводы, выращивающие скот. То есть задействована громадная армия рабочих на земле и у станка. Так вот, торговая сеть приравнивает их труд к труду мерчендайзера, который выкладывает товар на полках, либо к труду кладовщика, принимающего товар, - «у них выросли издержки». Как можно сравнивать? Производители так же платят кредиты, налоги, аренду,электроэнергию, но производители не поднимали цены, они выросли только на полках торговых сетей? И я хочу, чтобы вы знали, кому вы переплачиваете за колбасы, сыры, масло и прочие продукты питания.Знаете, почему торговые сети охватывают все регионы нашей страны? Чтобы не дать возможности там, на местах, вырасти хоть какой-то конкуренции и задавить производителя. Сегодня наша продовольственная безопасность в руках торговых сетей».

Что предлагает г-жа Агурбаш? «В стране объявлена борьба с бедностью. За 6 лет бедных должно стать в два раза меньше. Такую задачу поставил президент. Если обуздать сети, разрушить картельный сговор, опустить цены в два раза, то на решение этого вопроса не понадобится шести лет».

Чиновники не нахвалятся

- Федеральные сети, а их в России сегодня около 20, мало работают с фермерами. Им это просто невыгодно,– подтверждает директор Союза независимых сетей Сергей Кузнецов. - Почему в сетевых магазинах всегда примерно одинаковый ассортимент товаров? Потому что ретейл ориентирован на крупных производителей и огромные закупки могут обеспечить только они.

Но в России, как уточняет Сергей Кузнецов, существует и средний сегмент торговли - региональные торговые сети. Их более 70. Как раз они и работают с локальными и индивидуальными производителями, привлекая покупателя именно натуральностью продуктов. Но если этот формат был эффективен до кризиса 2014 года, то сейчас таким региональным сетям очень сложно конкурировать с "федералами". Ведь фермерская сметана и творог все равно стоят на порядок выше, чем продукция массового спроса. После 2014 года, когда Россия ввела запрет на импорт многих продуктов и сельхозсырья из ЕС и ряда других стран, к "отечественному натуральному" вообще не подступиться – из-за рухнувшего рубля оно стало вдвое дороже. Вот такая суровая правда жизни.

А чиновники регулярно хвалят антисанкции: мол, мы убили двух зайцев – помогли российскому фермеру и получили важный козырь для торговли с западными "партнерами". Независимые экспертыих активно критикуют: реальное влияние эмбарго на отечественный бизнес и потребителя ограничено, внешнеполитический эффект под большим вопросом.

- Продовольственный импорт после введения санкций действительно резко сократился, - говорит экономист-аналитик ВШЭ Андрей Седов. - В 2013 г. Россия импортировала продовольствия на рекордные $43 млрд, а по итогам 2015 г. – лишь на $27 млрд. Однако влияние непосредственно санкций оказалось весьма ограниченным. Более существенный вклад внесла девальвация рубля 2014–2016 гг., когда российская валюта снизилась к доллару США с 35 до 65 руб., подняв ценники на импортное продовольствие на запредельно высокий уровень. Еще одно общее место – что санкции привели к стремительному снижению качества продовольствия. Более точным мне представляется тезис, что качество продуктов не упало из-за санкций, а пришло в соответствие с доходами россиян.

Странно в лоб сравнивать вкус и ассортимент продуктов, например, в зажиточной Европе и в России, особенно после пятилетнего снижения доходов населения у нас. Итого, реальный эффект антисанкций, на мой взгляд, сильно раздут. Кажется, отмени их завтра, ничего принципиально не поменяется: чуть вырастет импорт, немного расширится ассортимент в магазинах, по единичным позициям снизятся цены. Рейтинги власти снижаются – почему бы не убрать этот раздражающий многих фактор? Но сложно поверить, что это произойдет в обозримом будущем. Скорее мы дождемся крушения очередной глобальной сети по типу голландской СПАР, и народ с праведным гневом разнесет на халяву десяток ненавистных магазинов.

Фото: соцсети