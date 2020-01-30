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На Украине объявили об истощении крупнейших газовых месторождений

09:45 30.01.2020
Фото с сайта Pixabay.com
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Дочерняя компания украинской госкомпании "Нафтогаз" "Укргазодобыча" заявила об истощении пяти важнейших газовых месторождений страны на 79-90 процентов, сообщает РИА Новости.

Согласно заявлению компании, Яблуновское месторождение истощено на 79 процентов, Ефремовское и Мелеховское — на 82, Шебелинское — на 89, а Западно-Крестищенское — на 90.

В "Укргазодобыче" отметили, что сейчас инвестируются средства в поиск новых ресурсов. В частности, в 2019 году удалось открыть три новых месторождения на 2,15 миллиарда кубометров газа.

Эту ситуацию прокомментировали, в частности, в Госдуме. Так, первый зампред комитета нижней палаты российского парламента по энергетике Игорь Ананских заявил, что эта ситуация была прогнозируемой. По мнению политика, без закупки газа Украине не удастся выдержать этот сезон.

"Думаю, что им нужно приступить к закупкам газа из России, поскольку он дешевле", — заявил Ананских, добавив, что Киев может закупать топливо и в других местах, "если у него много денег".

Темы: Нафтагаз, Газовая проблема в отношениях России и Украины
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Комментарии читателей
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30.01.2020, 12:42
Гость: Умнику

Штоб бандера боялся! Чуешь!
30.01.2020, 11:54
Гость: Газпром

даст, сколько надо, только иски успевай подавать.
30.01.2020, 11:20
Гость: полухохол

И,что дальше?!Это для специалиста по гребле "на байдарках и каноэ"интересно(бандеровцы для него "один народ"),а россиянам к чему эта "печалька"?
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