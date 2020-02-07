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Великобритания отменит ряд санкций против России

00:31 7.02.2020
Фото с сайта pixabay.com
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Великобритания опубликовала список товаров из ряда стран, включая Россию, на которые с 1 января 2021 года будут отменены торговые защитные пошлины.

Как говорится в перечне, распространенном Министерством внешней торговли Соединенного Королевства, корректировка политики в области торговых контрмер происходит вслед за состоявшимся 31 января выходом страны из состава Евросоюза, пишет ТАСС.

С этого момента до 31 декабря 2020 года продлится переходный период. Он был специально согласован для того, чтобы избежать потрясений, которые может вызвать Brexit. 

Как отмечается в перечне, по завершении переходного периода королевство отменит ограничения на такие наименования российского экспорта, как алюминиевая фольга, ферросилиций, стальные или металлические цельнотянутые трубы и их соединительные части, мочевину и частично на нитрат аммония. В то же время ограничения на ряд позиций останется без изменений, например, на холоднокатаную листовую сталь, электротехническую сталь, продукцию горячего проката из легированной стали.

В списке также фигурирует продукция из таких стран, как Белоруссия, Бразилия, Индия, Китай, Малайзия, Республика Корея, США, Турция, Украина и других.

Темы: Россия, Великобритания, Экономические санкции и эмбарго
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Комментарии читателей
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07.02.2020, 03:15
Гость: www

Рунет.. Санкции против России отменили, или все же защитные пошлины для целого ряда стран. По ТВ наверно вообще как победу Москвы это объявили.
07.02.2020, 02:19
Гость: А как же

скрыпаль?
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