Великобритания отменит ряд санкций против России

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Великобритания опубликовала список товаров из ряда стран, включая Россию, на которые с 1 января 2021 года будут отменены торговые защитные пошлины.

Как говорится в перечне, распространенном Министерством внешней торговли Соединенного Королевства, корректировка политики в области торговых контрмер происходит вслед за состоявшимся 31 января выходом страны из состава Евросоюза, пишет ТАСС.

С этого момента до 31 декабря 2020 года продлится переходный период. Он был специально согласован для того, чтобы избежать потрясений, которые может вызвать Brexit.

Как отмечается в перечне, по завершении переходного периода королевство отменит ограничения на такие наименования российского экспорта, как алюминиевая фольга, ферросилиций, стальные или металлические цельнотянутые трубы и их соединительные части, мочевину и частично на нитрат аммония. В то же время ограничения на ряд позиций останется без изменений, например, на холоднокатаную листовую сталь, электротехническую сталь, продукцию горячего проката из легированной стали.

В списке также фигурирует продукция из таких стран, как Белоруссия, Бразилия, Индия, Китай, Малайзия, Республика Корея, США, Турция, Украина и других.