14:13

Для тех, кто собрался объявить себя банкротом, сразу стоит отметить - в России это быстро сделать нельзя

В первую очередь, связана такая проблема с перенагруженностью местных арбитражных судов. Именно в их компетенции разбирать завал с тонной бумаг от юридических и физических лиц, посчитавших себя неспособными платить долги. Судей обязал выполнять сию нужду закон, трактующий понятия от 26 октября 2002 года №127-ФЗ "О несостоятельности или банкротстве". Позже, лишь с 1 октября 2015 года, процедура банкротства стала доступна и физ.лицам.

Из чего формируется задолженность, которую можно списать

Так называемый "нулевой этап" или точка невозврата для обычного человека начинается, когда его накрывают долги, словно снежный ком. Гражданин понимает, средств расплачиваться с кредиторами больше нет. При чем задолженности, о которых люди ненароком могут даже забыть, с каждым часом вырастают в самых необычных местах. Например, административные штрафы, случайно выданные инспектором за нарушения или следующие, более вразумительные:

- Долг по коммуналке - у некоторых он вырастает до невиданных пределов;

- Алименты и их неуплата;

- Задолженность налоговой, старые судебные решения;

- Долг перед физ.лицом;

- Ну и конечно же, это:просрочки и штрафы по кредитам у банков или МФО.

Пошаговая инструкция процедуры банкротства физических лиц

Молва гласит: прежде чем судорожно прописывать все пункты в заявлении, нужно взвесить все за и против. Опыт доказал, что риски потерять всё нажитое, то бишь, движимое и недвижимое имущество, а также сбережения, очень велики. Опять же, судя по отзывам, можно смело говорить, в таких ситуациях логичнее обратиться к юристам по банкротству. Если вы не желаете, довести дело до уголовной статьи о "фиктивном банкротстве", лучше прямиком решать сложности с профессионалами. Тому, кто уверен в своих силах на все сто, ниже представлен список документов для банкротства физического лица, встречайте банкротство физических лиц: пошаговая инструкция:

1. Оригиналы, а также копии:

- Документов о наличии имеющейся задолженности;

- Кредитные договоры;

- Исковые заявления - кредиторов, фактические решения суда и т.д.;

- Претензии, графики платежей и прочее;

- Если имелся факт залога, представить документы, его удостоверяющие.

2. Любые справки и документы об открытых счетах;

3. В случае того, если вы являетесь акционером, предоставить выписки;

4. Любые сведения о доходах, в том числе и возможных подработках;

5. В обязательном порядке:копия трудовой, выписки из индивидуальных лиц. счетов, справки ПФ, СНИЛС, ИНН, справка о признании безработным, если таковая имеется;

6. Свидетельство о браке или его расторжении, брачный договор, выписка ЕГРН, свидетельство рождения несовершеннолетних, выписка из ЕГРИП.

После того, как все документы будут собраны в "одну" папку, можно писать и подавать заявление. Описать мотивированную и просительную части, ряд мелочей и тонкостей, на которые судья должен будет обратить внимание и вынести решение в вашу сторону.