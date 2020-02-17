Основы продвижения бизнеса в интернете. Всё, что нужно знать

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Самым эффективным способом продвижения своего бизнеса является интернет.

Каким образом можно рекламировать свою продукцию и услуги через него?

Сайт

У каждой компании должен быть свой сайт. Начинающие предприниматели, как правило, делают его самостоятельно с помощью бесплатных шаблонов или обращаются за услугами к фрилансерам. Для сайта организации важны прежде всего три вещи:

- Простота интерфейса, удобство решения задачи посетителя

- Наличие понятной и актуальной информации

- Приятный дизайн, быстрая скорость загрузки на всех устройствах

Стоит сказать, что большая часть посетителей обращается к сайту компании, чтобы узнать две вещи: сколько стоит продукт или услуга, контактную информацию. Желательно на странице контактов вставить карту и схему проезда.

Чтобы ваши потенциальные клиенты узнали о сайте, необходимо его продвижение. Процесс продвижения сайтов в поисковиках называется SEO-оптимизация.

Социальные сети

Эффективный способ продвижения. Соц сети позволяют показать свой продукт или рассказать об услуге со всех сторон. Существует несколько советов, которые помогут сделать продвижение успешным.

Во-первых, публичная страница или профиль компании должен иметь легкое название. Обычно оно созвучно названию бренда. Этому стоит уделить особое значение. Не должно быть сложно произносимых сочетаний букв. Рекомендуется не использовать больше 3 слов в названии.

Во-вторых, пост о продукте должен сопровождаться снимками и видео хорошего качества. Уместна небольшая обработка, но эффекты не должны кардинально менять образ продукта. Таким образом, можно избежать конфликтов с клиентами.

В-третьих, стоит использовать теги, по которым посетитель сможет найти страничку. Они могут содержать название города, отрасли, ключевых слов.

Новой компании сложно найти клиентов. Как привлечь внимание общественности к бизнесу через социальные сети?

1. Покупка рекламы в социальных сетях, например, MyTarget для VK, Ads Manager Facebook для instagram

2. Проведение конкурсов и викторин уместно, когда набрана небольшая аудитория. Желательно интегрировать конкурс, акцию и продвижение фирмы. Например, ввести акцию: за положительный отзыв в интернете клиент получает небольшой дополнительный бонус (200 р, скидку, подарок).

3. Выпуск уникального и необычного продукта, которого нет сейчас, но который нужен.

4. Необычная подача. Креативные фотографии, короткие видеоролики, которые быстро раскрывают новые и необычные свойства продукта или услуги.

Преимущества продвижения фирмы в интернете

Интернет охватывает почти все население земного шара. В отличие от других средств массовой информации, которые охватывают лишь ограниченный круг людей, Интернет дает возможность найти своего клиента по всему свету.

Доступность. Интернет доступен почти всем. Чтобы опубликовать запись или медиафайл, не нужно обладать средствами. А, например, для подачи объявления в журнал или газету стоит заплатить.

Возможность использования новых технологий. Продвигать бизнес в интернете можно не только с помощью текста, но и с помощью видео, фотографий, рисунков, анимации. Круг инструментов значительно расширен.

Эффективность. При использовании нужных методов можно быстро найти клиентов, распространить информацию о своей продукции.

Продвижение бизнеса в интернете — это очень важный шаг, ведь говориться: «Если бизнеса нет в интернете, то данного бизнеса не существует».



Материал подготовлен специалистами компании Top Line. Чтобы заказать продвижения сайта в интернете, достаточно отправить заявку через форму.