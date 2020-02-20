В Кремле назвали риторическим вопрос, как прожить на 12 тыс. рублей в месяц

16:56

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался отвечать на вопрос, как прожить на 12,1 тыс. руб. МРОТ. По его словам, это скорее риторический вопрос.

Вчера, 19 февраля, Владимира Путина спросили, как прожить на 10,8 тыс. руб. По мнению президента, «очень трудно».

«Я не могу ответить на этот вопрос. Это вряд ли входит в мои функции,— цитирует Пескова «Коммерсант».— Я не буду на него отвечать. Это вопрос скорее риторический».

Пресс-секретарь президента сказал, что «делается очень многое», чтобы «поступательно поднимать жизненный уровень». Однако, по его мнению, нельзя ожидать сиюминутных результатов.

В Кремле не считают, что вопрос Путину был провокацией. Песков напомнил, что президент сам подошел людям после возложения цветов к памятнику Анатолию Собчаку.