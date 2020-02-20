]]>
]]>
Главная Экономика Новости

В Кремле назвали риторическим вопрос, как прожить на 12 тыс. рублей в месяц

16:56 20.02.2020
Дмитрий Песков © KM.RU, Алексей Белкин
Дмитрий Песков © KM.RU, Алексей Белкин
Материалы по теме:

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался отвечать на вопрос, как прожить на 12,1 тыс. руб. МРОТ. По его словам, это скорее риторический вопрос.

Вчера, 19 февраля, Владимира Путина спросили, как прожить на 10,8 тыс. руб. По мнению президента, «очень трудно».

«Я не могу ответить на этот вопрос. Это вряд ли входит в мои функции,— цитирует Пескова «Коммерсант».— Я не буду на него отвечать. Это вопрос скорее риторический». 

Пресс-секретарь президента сказал, что «делается очень многое», чтобы «поступательно поднимать жизненный уровень». Однако, по его мнению, нельзя ожидать сиюминутных результатов.

В Кремле не считают, что вопрос  Путину был провокацией.  Песков напомнил, что президент сам подошел людям после возложения цветов к памятнику Анатолию Собчаку. 

Темы: Экономическая ситуация в России
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
20.02.2020, 22:07
Гость: ма

Показывают интервью смотреть противно, налогов напридумывал, довольный клоп.
20.02.2020, 22:00
Гость: Интересно, тогда..

.. почему голосуют ЗА почти поголовно...
20.02.2020, 21:47
Гость: неравнодушная

...если бы не коммунальные услуги, которые сьедают половину суммы...если бы дети имели хорошие зарплаты и за них и внуков не переживать...если бы на свадьбы и в гости не приглашали и на похороны не ходить....если бы родные все были в достатке....мне бы одной хватило...
Все комментарии (29)
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации