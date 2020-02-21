Будущее рубля. Мнение эксперта

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Постепенно снижение курса рубля, наблюдаемое в последние несколько лет, негативно отразилось на состоянии российской экономики

Для стабилизации макроэкономической ситуации и повышения платежеспособности, а, следовательно, и благосостояния российских граждан, необходимо укрепление национальной валюты. Рубль должен стать стабильнее, чем в период 2015-19 годов. Безусловно, общая тенденция на снижение курса рубля относительно ведущих мировых валют связана с целым рядом объективных причин.

О конкретных причинах, приведших к падению рубля и его ближайших перспективах расказал Артем Гиневский, основатель инвестиционного продукта Deposit2.

- Мы уже привыкли, что наша национальная валюта нестабильна. Какие трансформации переживал российский рубль в течение последнего года?

Действительно, в течение последних нескольких лет рубль серьезно лихорадило. Тем не менее, в 2019 года наметилась тенденция к его стабилизации. Стоимость рубля на финансовом рынке выросла более чем на десять процентов. И это в условиях снижения ценовой политики на нефтепродукты и смягчения монетарной политики банка России, который понизил ставку за последние шесть месяцев на два процентных пункта. Во втором полугодии 2019 года стабилизации рубля мешало несколько серьезных факторов, включая падение темпов роста ВВП торговых партнеров России – Германии и Китая, а также мировые торговые войны. Одновременно с этим наблюдалось постепенное укрепление доллара США на фоне других мировых валют.

Как я уже отметил, несмотря на все эти неблагоприятные макроэкономические процессы, российскому рублю в течение практически всего прошлого года удалось поддерживать статус самой быстрорастущей валюты в мире. При этом волатильность (диапазон изменения цен в течение определенного промежутка времени) российской валюты оказалось чрезвычайно низкой. Такая стабильность в кризисных условиях отнюдь не феномен. Скорее всего, стабильный рост рубля обусловлен притоком крупного капитала в Россию. Плюс курс постоянно поддерживается с помощью интервенций из государственных резервов. Для этого по поручению Минфина на открытых рынках закупается иностранная валюта за средства, вырученные от продажи нефти и газа. Пока такой механизм в действии, российский рубль может колебаться лишь в рамках монетарного диапазона, задаваемого правительством.

Такая политика частично оправдана, пока в российский бюджет вливаются так называемые «нефтяные излишки». Хотя, надо признать, что в долгосрочной ретроспективе радоваться, собственно, нечему. Такой механизм искусственен и может использоваться только в кризисных ситуациях.

- Как бы вы прокомментировали смягчение монетарной политики Центрального Банка РФ по отношению к рублю?

Прежде всего такая политика направлена на повышение потребительской активности в России, а также рост активизации корпоративного кредитования. Это своеобразный стимул для нашей экономики. Конечно, желательно, чтобы политика банка РФ и в дальнейшем была направлена на поддержание режима управляемого плавания рубля. Для решения такой задачи следует использовать самые различные инструменты, направленные на ограничение валютных спекуляций на финансовом рынке. Так, например, для этого можно занижать валютную позицию банков, уменьшать кредитный рычаг или использовать налог Тобина.

Однако всего этого еще недостаточно для замедления процессов инфляции и поддержки макроэкономических показателей на желаемом уровне. Помочь смогли бы мощные инвестиции со стороны западной экономики, хотя сегодня это маловероятно в условиях санкций, направленных против России.

- Сможет ли рубль и в 2020 году демонстрировать позитивную динамику или нам следует ожидать новое падение национальной валюты?

Наметившаяся стабилизация рубля – лишь временное явление. Не исключено, что несмотря на временное перемирие, в 2020 году кризис в экономических и политических отношениях между лидерами мировой экономики США и Китаем может усугубиться. Для этого существуют все предпосылки. Кроме того, в США совсем скоро стартует президентская гонка. Эти факторы риска так или иначе дестабилизируют доллар США, что повлечет за собой изменения общей ситуации на финансовом и сырьевом рынках.

На дальнейший курс рубля окажет свое влияние и судьбы будущей сделки ОПЕК+. Не исключено, что она может быть продлена лишь до середины 2020 года с условием сокращения действующих ограничений добычи нефти. Такой сценарий вполне возможен в случае значительного увеличения добычи сланцевой нефти.

Эти процессы неизбежно затронут и Россию, что может привести к росту волатильности рубля, который сможет плавать по отношению к доллару США в диапазоне 60-67 рублей за один доллар.

Не стоит ожидать и позитивного влияния национальных экономических проектов на инфляционные процессы. Да и повышение НДС для частного бизнеса привело к уменьшению количества свободных денег для развития и расширения своих мощностей. Поэтому уверен, что дальнейшая стабилизация возможна лишь в условиях отсутствия внешних шоков и серьезных международных конфликтов.

- Как вы считаете, какие основные причины падения курса российской валюты в последние несколько лет?

Вскоре после непродолжительной стабилизации курса в 2014-15 годах, наша валюта постепенно стала терять свои позиции на мировом финансовом рынке. Серьезность опасения аналитиков касательно дальнейшего развития ситуации подтвердилась уже в 2015 году. Тогда курс рубля обесценился за счет падения цен на нефть и нефтепродукты, а также заявленному государственным регулятором переходу к режиму так называемого «свободного плавания рубля». Но настоящая катастрофа разразилась в апреле 2018 года. Так, 6 апреля 2018 года министерство финансов США объявило о введении ряда санкций относительно группы российских предпринимателей, коммерческих компаний и госслужащих. Эффект от такого шага не заставил себя долго ждать. Уже через два дня произошел обвал курса рубля на российском фондовом рынке. Буквально за один день официальный курс российской валюты относительно доллара США снизился на шесть, а к евро – на семь процентов.

Таким образом, на снижение курса и резкое обесценивание рубля повлияло несколько ключевых факторов. В первую очередь, это деструктивные процессы, происходящие на мировом рынке энергоресурсов, а также обострение политических отношений России с США и странами Евросоюза.

- В чем причина этого политического конфликта, неужели это очередной виток холодной войны?

Думаю, что не стоит делать такие пессимистические выводы. Эпоха холодной войны закончилась в конце восьмидесятых годов прошлого века. Но, тем не менее, противостояние между так называемыми «полюсами силы» мы наблюдаем в течение последнего десятилетия. Российская Федерация после завершения трансформационных процессов, связанных с переходом на паритеты рыночной экономики, вернулась в когорту сильнейших держав мира и сегодня на геополитической арене в открытую заявляет о своих претензиях на лидерство. В свою очередь, США ни с кем не собираются делить пальму первенства, поэтому стараются любыми путями нейтрализовать своих ближайших конкурентов. Плюс влияние таких мощных государств как Индия, Китай и Иран, которые постепенно вливаются в новую архитектуру мировой политики и изменяют ее. Сегодня с ними тоже приходиться считаться.

Поэтому скорее следует говорить не об очередном витке холодной войны, а про так называемое «гибридное противостояние», которое включает экономические санкции, информационную войну, а также целый ряд других методов и приемов. Все это накладывает свой отпечаток на финансово-экономические процессы, а следовательно влияет на курсы мировых валют.

- Какие еще риски вы бы отметили для будущего рубля?

Кроме санкционного давления на российскую экономику со стороны ведущих западных держав, а также факторов геополитики, на будущий курс и волатильность российского рубля безусловно повлияет отечественный инвестиционный климат. Несмотря на очевидную привлекательность российских рынков для зарубежных финансовых портфелей, следует ожидать дальнейшего снижения инвестиционного интереса. В целом, отказ от финансирования развивающихся рынков сегодня является общемировой тенденцией. Виной тому – замедление темпов роста экономик ряда ведущих мировых государств, характерное для последних нескольких лет. Отмечу, что именно вышеупомянутые державы сегодня определяют мировые макроэкономические, финансовые и политические процессы. При возникновении определенных сложностей, эти державы стараются решать свои проблемы за счет других стран, в том числе и России.

Еще один момент. К сожалению, мировая экономика еще не совсем отошла от последнего кризиса 2008-10 годов, что, собственно, и приводит к локальным конфликтам и противоречиям.

На наши вопросы ответил Артем Гиневский - основатель инвестиционного продукта Deposit2. Больше об экономических новостях и многом другом читайте в личном блоге Артема по ссылке.