Шувалов предложил закрепить в Конституции понятие предпринимательства

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Глава ВЭБа Игорь Шувалов предложил рабочей группе по обсуждению поправок в Конституцию РФ внести определение предпринимательства в высший нормативный правовой акт.

По мнению Шувалова, сейчас в России в целом к предпринимательству не сформировалось отношение, что это ценность. На фоне обсуждаемых поправок в Конституцию РФ от предпринимателей есть запрос на то, чтобы документ относился к предпринимательству как к виду деятельности, который особо ценен для российского общества.

"Люди, осуществляющие предпринимательскую деятельность, – это передовой класс тех, кто создает новую Россию. <...> Первое, что мне представляется, необходимо определить, что предпринимательство – это деятельность определенного круга лиц, которые связаны с созданием новой ценности, а производство товаров или сфера услуг – это уже производные от того, что создается в обществе - определенная ценность. Сегодня крайне важно, (чтобы - ред.) в рамках поправок, которые готовятся, было признанно, что предприниматели – это люди, которые создают новые ценности", - цитирует Шувалова РИА Новости.

Президент России Владимир Путин в январе внес в Госдуму законопроект о поправке в конституцию, Госдума поддержала его в первом чтении. Поправки направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина.