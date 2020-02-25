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ЦБ отменил для банков комиссию за переводы в Системе быстрых платежей

21:22 25.02.2020
Центральный Банк РФ © KM.RU, Алексей Белкин
Центральный Банк РФ © KM.RU, Алексей Белкин
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Банк России продлил до конца июня 2022 года нулевую комиссию для банков за переводы физлиц в Системе быстрых платежей (СБП).

"Для нас крайне важно обеспечить гражданам возможность удобно, безопасно и повсеместно переводить средства друг другу. Именно поэтому мы приняли решение снова ввести двухлетний льготный период для банков по самым востребованным сегодня операциям в СБП — переводам между физлицами", — приводит слова первого зампреда ЦБ Ольги Скоробогатовой РИА Новости.

Она добавила, что решение снизит издержки банков и позволит им устанавливать минимальные тарифы для своих клиентов, что является самой важной задачей СБП.

С помощью СБП россияне могут переводить друг другу деньги по номеру телефона вне зависимости от того, в каком банке открыты счета отправителя и получателя средств, а также оплачивать товары и услуги посредством QR-кода.

Темы: Банки в России, Центробанк РФ
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Комментарии читателей
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25.02.2020, 22:26
Гость: Felix

Аналогичный случай: перевел со своего счета в "Сбербанке" на счет родственника в том же "Сбербанке" 15000 руб. - комиссия 150 руб.
25.02.2020, 22:04
Гость: ни колай

сегодня перевел дочке в сбербанке из города в город 10000р на счет со своего счета - 100 руб комиссия
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