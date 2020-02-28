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Цена нефти впервые более чем за 2,5 года упала ниже 49 доллара

20:44 28.02.2020
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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Стоимость нефти марки Brent с поставками в мае впервые более чем за 2,5 года опустилась ниже 49 долларов за баррель. На минимуме цена барреля Brent в ходе торгов 28 февраля достигла отметки 48,95 доллара, что на 5,37% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

В последний раз дешевле 49 долларов баррель Brent стоил 25 июля 2017 года, тогда его цена опускалась до 48,63 доллара.

Стоимость нефти марки WTI в ходе торгов 28 февраля снижалась до 43,86 доллара, что на 6,86% ниже закрытия торгов в четверг.

Между тем, по словам главы Минфина Антона Силуанова, российский бюджет защищен, а у ЦБ нет оснований делать паузу при покупках валюты из-за ослабления рубля.

«Бюджет наш защищен, резервы созданы. Сейчас мы при цене на нефть даже около 30 долларов за баррель, я фантазирую, мы в течение четырех лет профинансируем спокойно наши расходы», — приводит его слова РИА «Новости».

По его словам, низкие цены на нефть не должны сохраняться слишком долго, поскольку «себестоимость добычи целого ряда месторождений, в первую очередь сланцевых, все-таки выше». В качестве базовой стоимости нефти министр назвал отметку в 42 доллара за баррель. «В принципе, при такой цене мы балансируем бюджет, и это нас защищает», — пояснил глава Минфина.

Темы: Нефтегазовый сектор экономики в мире, Экономика и финансы, Министерство финансов РФ
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Комментарии читателей
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29.02.2020, 02:58
Гость: Аnton

Храните сбережения в долларах,если они у Вас будут.
29.02.2020, 01:46
Гость: Андрей Хабаровский

Ну всё.Пришла пора девальвировать рубль и повышать цены на бензин.
29.02.2020, 00:30
Гость: охотник за бакланами

Знаем мы, ваши запасы, подушки. Девальвируете рубль, и будут считать это за достижение, как это было уже в конце 2014 года,когда девальвировали рубль, и вы хвастались, что стало больше денег в бюджете.
Вы даже сейчас не в состояние удержать рубль от падения(не говоря о грядущих собитиях)
А это говорит о том, что нет никаких у вас резервов, и подушек, блефуете вы, как обычно.
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