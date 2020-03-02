Всесторонняя помощь и поддержка при организации похорон

22:34

Чтобы избавить себя от хлопот, лучше поручить все или часть дел ритуальной компании, агенты которой оказывают различную помощь и психологическую поддержку

Предусмотрительность и скрупулезность



Смерть родного человека приносит его близким горечь утраты, отчаяние, безысходность. В таком состоянии тяжело мыслить и поступать благоразумно. А впереди – масса дел по оформлению документов и подготовке к достойному захоронению и поминкам.

Для того, чтобы избавить себя от хлопот, не ошибиться в действиях, лучше поручить все или часть дел ритуальной компании, агенты которой оказывают различную помощь и психологическую поддержку. Но и тут нужно быть осторожным и внимательным. На рынке траурных услуг встречаются агенты, которые работают неофициально, а просто перекупают услуги у крупных фирм. От этого у них – высшая стоимость, худшая организация процессии. Такие дельцы обычно работают в одиночку или в паре. Они не успевают все сделать своевременно, что вызывает сбои и задержки.

Потому не нужно сотрудничать со случайными агентами, которые сами приходят в дом или оказываются возле морга, больницы. Связавшись с такими траурными агентами вы доставите себе больше хлопот, чем имеется. Бывали случаи, когда «черные агенты» скрывались из поля зрения заказчика с его деньгами.

Самое разумное решение – позвонить или зайти на сайт ритуальной службы и заказать там все необходимое. Так у вас будет гарантия, качественные услуги, ясное видение того, что сколько стоит.

Испытанная ритуальная компания

Москвичам и жителям Московской области, некоторых крупных городов страны советуем заказывать траурные услуги в компании «Ritual.ru». Это - крупная траурная фирма с опытом, профессиональными ритуальными агентами, своим похоронным транспортом и богатыми складскими запасами. Благодаря наличию собственного производства, стоимость гробов и другой ритуальной атрибутики здесь ниже, чем у других агентств.

Убедиться в качестве продукции и доступности цен можно, просмотрев трансляцию из выставочных залов ритуальной службы. Здесь можно заказать услуги через интернет, рассчитаться любым удобным способом. Компания предоставляет отдельные и комплексные услуги через единый сервис. Вы сможете сами выбрать тот план похорон, который вам подходит. А похоронный агент компании поможет:

отправить, а затем забрать тело из морга;

организовать омовение тела усопшего, облачение его в одежду, укладывание в гроб, при потребности (бальзамирование, нанесение макияжа, скрытие повреждений);

оформить официальное свидетельство «О смерти», пособие на захоронение;

заказать священника с певчей;

оформить место на кладбище (для захоронения путем предания тела земле) или место в колумбарии (при кремации);

во всех организационных или «нерешаемых» вопросах.

Кроме этого в «Ritual.ru» работают добрые и отзывчивые похоронные агенты, которые смогут вас успокоить, направить в требуемый курс.

Траурная продукция и услуги

Компания «Ritual.ru» - прогрессивный сервис, который организует похороны родного вам человека на высшем уровне с прощанием в траурном зале или церкви, услугами сингуматора, траурной бригады из 4-6 человек. Кроме этого здесь оказываются услуги современного формата. К таким относится интерактивный мемориал с QR-кодом или запуск праха в космос, другие новые направления и стандарты в обслуживании.

