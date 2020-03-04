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«Газпром» снизил цену на газ для Болгарии на максимальные 40%

13:05 4.03.2020
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Российская транснациональная энергетическая компания "Газпром" снизила цену на газ для Болгарии на 40%, что является самой большой скидкой на природный газ. Об этом заявил премьер-министр Болгарии Бойко Борисов.

Он назвал это событие "символичным подарком" к 142-й годовщине освобождения Болгарии в Русско-турецкой войне 1877-1878 гг., которая отмечается 3 марта, пишет ТАСС.

При этом немаловажную роль в достижении этой договоренности сыграла Европейская комиссия. По словам министра энергетики Болгарии Теменужки Петковой, этому беспрецедентному снижению цены республика может радоваться благодаря вмешательству Еврокомиссии.

Цены на газ снижены задним числом начиная с 5 августа 2019 г. с нынешних 44,04 лева (около 22 евро) до 26,29 лева (около 14 евро).

За эту разницу в цене для болгар, скорее всего, придется заплатить российским потребителям. Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила 2 марта, что в России сложились неадекватно высокие цены на подключение к газораспределительным сетям: деньги платят простые граждане, а стоимость подключения иногда в разы превышает среднюю зарплату по региону, напоминают Вести.

При этом уровень газификации в стране остается низким. В Сибири и на Дальнем Востоке он составляет 9-11%, на Сахалине, в газодобывающем регионе, - ниже 40%.

Такое положение дел неприемлемо для страны, которая осуществляет крупнейшие в мире газовые проекты, возмутилась Матвиенко.

Темы: Газпром
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Комментарии читателей
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04.03.2020, 23:35
Гость: Вопрос ясновидцу

Чем кончится демократия в Европе? Это по следам событий в Гессене. Один значт террорист Тобиас (который восьмерых курдов застрелил) и новости не утихают, а другой, который Маурице который по толпе 30 метров проехал и 89 пострадавших герой что-ли? но про него Европа упорно молчит.
04.03.2020, 23:17
Гость: Бандеровскому дурню

КРЫМНАШ, а болгарам снизили цену на газ на 40% и довели её до уровня среднеевропейских.
04.03.2020, 23:13
Гость: Нэма дурных!

Мог бы самостоятельно подключить "пятую" точку к трубе.
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