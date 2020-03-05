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ОПЕК сократит добычу нефти на 1,5 млн баррелей в сутки из-за вируса

16:29 5.03.2020
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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Члены ОПЕК договорились дополнительно сократить добычу нефти во втором квартале в рамках соглашения ОПЕК+ на 1,5 миллиона баррелей в сутки. Об этом говорится в официальном заявлении картеля, на которое ссылается агентство Reuters.

Сокращение произойдет из-за снижения спроса на нефть на фоне распространения коронавируса.

Накануне, 4 марта, прошло заседание технического комитета ОПЕК+, который традиционно собирается перед встречей стран – участниц соглашения. Именно он дает им рекомендации по уровню добычи. В этот раз принять решение не удалось: министр энергетики Александр Новак покинул заседание до его завершения.

Согласно действующей квоте добыча стран – участниц соглашения должна быть ниже на 1,7 миллиона баррелей в сутки уровня октября 2018 года. Эта квота действует до апреля 2020 года.

Из-за вспышки коронавируса и как результат снижения спроса на нефть страны ОПЕК задумались о дополнительном снижении добычи. Россия сопротивляется, она считает, что это не оживит спрос, говорили источники Reuters в ОПЕК. Единственный выход для ОПЕК – сокращать добычу в одиночку, но это не будет хорошим сигналом для рынка, говорил собеседник агентства.

В начале февраля Москва не поддержала предложение экспертов ОПЕК+ увеличить сокращение добычи на 600 тысяч баррелей в сутки. Новак тогда заявил, что нужно какое-то время, чтобы увидеть четкие прогнозы по ситуации с коронавирусом.

Темы: Нефтегазовый сектор экономики в мире, ОПЕК
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Комментарии читателей
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05.03.2020, 20:51
Гость: Прусскому

А ваши ето хто?..
05.03.2020, 20:50
Гость: World - фёдор

Уважаемый.
Магазин закрыт - за нефть не заплатишь.
Это значит будут лить за бесплатно ))))))))))))))))
05.03.2020, 19:49
Гость: фёдор

Чудесно. Америке подходит такой расклд ,цена поднимется или зафиксируется ,а объёмы добычи сокращать не надо.
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