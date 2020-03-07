Леонид Федун: «Я в легком шоке»

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Совладелец «Лукойла» оценил потери России от развала сделки с ОПЕК в 100 миллионов долларов в день

Альянсу России и ОПЕК, с помощью которого экспортеры с 2017 года поддерживали цены на нефть, в пятницу пришел конец. Отказ России от продления сделки с картелем будет стоить ей $100-150 млн в день, оценил совладелец «Лукойла» Леонид Федун.

Леонид Федун. Фото с сайта eurosport.ru

Что случилось?

На встрече в Вене участники альянса ОПЕК+ не смогли договориться о новых сокращениях, а соглашение о старых истекает 1 апреля — с этого момента все стороны смогут увеличивать добычу, насколько захотят. На этих новостях баррель Brent уже стоит $46, но это не предел — аналитики допускают падение нефти ниже $40.

«Это очень неожиданно, нерациональное, мягко говоря, решение, — прокомментировал The Bell совладелец «Лукойла» Леонид Федун. — Россия будет терять на нем от $100 млн до $150 млн в день».

Такие потери складываются из ожидаемого падения цен на нефть с уровня от $60 за баррель (при сохранении сделки с ОПЕК) до примерно $40 за баррель при объеме российского экспорта в 5 млн баррелей в день, объяснил Федун.

Что важно знать

На встрече в Вене в пятницу участники соглашения ОПЕК+ не смогли договориться о сокращении добычи на второй квартал 2020 года на 1,5 млн баррелей в сутки, на котором настаивала Саудовская Аравия — Россия, на которую должна было прийтись треть сокращения, выступила против.

Участники ОПЕК+ подготовили черновик заявления по итогам встречи, но публиковать его не стали. По данным Reuters, речь в нем шла лишь о том, что участники организации «продолжат консультации по стабилизации рынка».

Федун не стал комментировать причины, по которым Россия могла пойти на разрыв сделки с ОПЕК, и перспективы в будущем отыграть это решение назад, сказав лишь: «Пока я в легком шоке».

Российские нефтяные компании неоднократно выступали против продления сделки ОПЕК+ — вообще выйти из соглашения ОПЕК+ предлагала «Роснефть». Нефтяники считали, что влияние коронавируса на цены будет кратковременным.

Российские компании говорили, что хотят наращивать добычу, подтверждает Федун. Но ее рост на 2-3% не сможет компенсировать будущих потерь, считает он.

Что дальше?

На новости о том, что в ОПЕК+ не добились соглашения, нефть стремительно дешевеет — цена барреля Brent упала ниже $46 (к 20.40 по московскому времени ее цена на майский фьючерс составляла $46,03 за баррель), а за день ее падение составило 7,94%.

Опрошенные Bloomberg и WSJ аналитики уверены, что развал ОПЕК+ приведет к еще более глубокому падению цен на нефть.