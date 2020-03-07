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Леонид Федун: «Я в легком шоке»

15:32 7.03.2020

Совладелец «Лукойла» оценил потери России от развала сделки с ОПЕК в 100 миллионов долларов в день

Альянсу России и ОПЕК, с помощью которого экспортеры с 2017 года поддерживали цены на нефть, в пятницу пришел конец. Отказ России от продления сделки с картелем будет стоить ей $100-150 млн в день, оценил  совладелец «Лукойла» Леонид Федун.

Леонид Федун. Фото с сайта eurosport.ru

Что случилось?

 

На встрече в Вене участники альянса ОПЕК+ не смогли договориться о новых сокращениях, а соглашение о старых истекает 1 апреля — с этого момента все стороны смогут увеличивать добычу, насколько захотят. На этих новостях баррель Brent уже стоит $46, но это не предел — аналитики допускают падение нефти ниже $40.

«Это очень неожиданно, нерациональное, мягко говоря, решение, — прокомментировал The Bell совладелец «Лукойла» Леонид Федун. — Россия будет терять на нем от $100 млн до $150 млн в день».

Такие потери складываются из ожидаемого падения цен на нефть с уровня от $60 за баррель (при сохранении сделки с ОПЕК) до примерно $40 за баррель при объеме российского экспорта в 5 млн баррелей в день, объяснил Федун.

Что важно знать

 

На встрече в Вене в пятницу участники соглашения ОПЕК+ не смогли договориться о сокращении добычи на второй квартал 2020 года на 1,5 млн баррелей в сутки, на котором настаивала Саудовская Аравия — Россия, на которую должна было прийтись треть сокращения, выступила против.

Участники ОПЕК+ подготовили черновик заявления по итогам встречи, но публиковать его не стали. По данным Reuters, речь в нем шла лишь о том, что участники организации «продолжат консультации по стабилизации рынка».

Федун не стал комментировать причины, по которым Россия могла пойти на разрыв сделки с ОПЕК, и перспективы в будущем отыграть это решение назад, сказав лишь: «Пока я в легком шоке».

Российские нефтяные компании неоднократно выступали против продления сделки ОПЕК+ — вообще выйти из соглашения ОПЕК+ предлагала «Роснефть». Нефтяники считали, что влияние коронавируса на цены будет кратковременным.

Российские компании говорили, что хотят наращивать добычу, подтверждает Федун. Но ее рост на 2-3% не сможет компенсировать будущих потерь, считает он.

Что дальше?

 

На новости о том, что в ОПЕК+ не добились соглашения, нефть стремительно дешевеет — цена барреля Brent упала ниже $46 (к 20.40 по московскому времени ее цена на майский фьючерс составляла $46,03 за баррель), а за день ее падение составило 7,94%.

Опрошенные Bloomberg и WSJ аналитики уверены, что развал ОПЕК+ приведет к еще более глубокому падению цен на нефть.

Темы: Нефтегазовый сектор экономики в мире, Нефтяная промышленность в России, ОПЕК
Источник: The Bell
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Комментарии читателей
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08.03.2020, 02:03
Гость: В шоке,

а должен быть в тюрьме.
08.03.2020, 01:17
Гость: РИМ

Вообще кто такой Федун? Откуда взялся? И почему у него ЛЕГКИЙ стресс от потери 100 000 000 в день или час?
08.03.2020, 00:27
Гость: Tcugunder

так отказались или нет? Новак в интервью болтанул "что видимо выйдем"... Но - это не юридический документ, а слова... ВВП интересно в курсе дел подчиненного? А может это вброс самого Федуна? Цель? Хотя и слова Новака до принятия решения (если оно не принято до сих пор) - тоже какая цель?? Тут далеко не одноходовка... Тут как минимум 34я или 5-я производная... Которая многим из нас и не видна...
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