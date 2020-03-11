В Минфине РФ не видят оснований для падения цен на бензин
После обвала нефтяного рынка цена на бензин снижаться не будет, заявил замминистра финансов Алексей Сазанов. При этом он выразил уверенность, что и повышения цен не произойдет.
"Я не думаю, что будет снижение цен на бензин. Но расти они не должны, это точно", - приводит его слова ТАСС.
Похожей позиции придерживается и министр энергетики России Александр Новак. Отвечая на вопрос, почему в США цены на бензин в результате резкого падения нефтяных котировок снизились, а в России такого не произошло, он объяснил это сформированным в рамках системы налогообложения механизмом сдерживания цен, который позволяет нивелировать изменение цен на мировых рынках в стоимости топлива.