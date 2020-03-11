В Минфине РФ не видят оснований для падения цен на бензин

12:15

После обвала нефтяного рынка цена на бензин снижаться не будет, заявил замминистра финансов Алексей Сазанов. При этом он выразил уверенность, что и повышения цен не произойдет.

"Я не думаю, что будет снижение цен на бензин. Но расти они не должны, это точно", - приводит его слова ТАСС.

Похожей позиции придерживается и министр энергетики России Александр Новак. Отвечая на вопрос, почему в США цены на бензин в результате резкого падения нефтяных котировок снизились, а в России такого не произошло, он объяснил это сформированным в рамках системы налогообложения механизмом сдерживания цен, который позволяет нивелировать изменение цен на мировых рынках в стоимости топлива.