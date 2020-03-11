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В Минфине РФ не видят оснований для падения цен на бензин

12:15 11.03.2020
© KM.RU, Илья Шабардин
© KM.RU, Илья Шабардин
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После обвала нефтяного рынка цена на бензин снижаться не будет, заявил замминистра финансов Алексей Сазанов. При этом он выразил уверенность, что и повышения цен не произойдет.

"Я не думаю, что будет снижение цен на бензин. Но расти они не должны, это точно", - приводит его слова ТАСС.

Похожей позиции придерживается и министр энергетики России Александр Новак. Отвечая на вопрос, почему в США цены на бензин в результате резкого падения нефтяных котировок снизились, а в России такого не произошло, он объяснил это сформированным в рамках системы налогообложения механизмом сдерживания цен, который позволяет нивелировать изменение цен на мировых рынках в стоимости топлива.

Темы: Нефтяная промышленность в России
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Комментарии читателей
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11.03.2020, 16:17
Гость: верно!

Как они начали в 1992 так и будут продолжать.И правильно делают раз терпилам нравится.
11.03.2020, 16:06
Гость: Европеец

Ты даже не поверишь как Ты прав. Смотря на вас - радуюсь безгранично.
11.03.2020, 16:06
Гость: Европеец

Так скажу :
Человек 20 на Км убеждено, что я еврей, один думает что я Румын, двое считают меня папуасом, один женщиной и человек 10 уверены, что я хохол. Выбирай.
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