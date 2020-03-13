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Евросоюз продлил на полгода антироссийские санкции из-за Украины

23:25 13.03.2020
© KM.RU, Александра Воздвиженская
© KM.RU, Александра Воздвиженская

Евросоюз продлил на полгода индивидуальные санкции в отношении физических лиц и организаций России. Их считают причастными к «подрыву территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины», цитирует «Коммерсант» сообщение Совета ЕС.

Санкции предполагают ограничения на банковские операции и запрет на въезд на территорию Европейского союза.

Они были введены весной 2014 года после присоединения Крыма к России. Список несколько раз дополнялся, сейчас в него входит 182 человека и 35 организаций.

В последний раз санкции ЕС продлевались 13 сентября 2019 года на полгода.

Темы: Экономические санкции и эмбарго, Европейский союз (ЕС)
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Комментарии читателей
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14.03.2020, 00:44
Гость: Меньше вирусов в Россию завезут

Так что санкции - пророссийские. Спасибо Евросоюзу
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