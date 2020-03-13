Евросоюз продлил на полгода антироссийские санкции из-за Украины

23:25

Евросоюз продлил на полгода индивидуальные санкции в отношении физических лиц и организаций России. Их считают причастными к «подрыву территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины», цитирует «Коммерсант» сообщение Совета ЕС.

Санкции предполагают ограничения на банковские операции и запрет на въезд на территорию Европейского союза.

Они были введены весной 2014 года после присоединения Крыма к России. Список несколько раз дополнялся, сейчас в него входит 182 человека и 35 организаций.

В последний раз санкции ЕС продлевались 13 сентября 2019 года на полгода.