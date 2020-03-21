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Сечин назвал условие для роста цен на нефть до $60 за баррель в этом году

08:42 21.03.2020
Фото с сайта zampolit.com
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В конце 2020 года цена на нефть может вырасти до  $60 за баррель, заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин в интервью «России-24».

«К концу года, я предполагаю, что она может вырасти и вернуться на уровень до 60 долларов. Если будут процессы продолжаться, будет выход сланцевой нефти с рынка», — сказал он.

По его мнению, текущие цены на нефть не являются драматичными.

В конце дня в пятницу, 20 марта, цена нефти Brent составляла на минимуме $26,82 за баррель, показав падение на 4%. Стоимость нефти марки WTI опускалась до $22,41 за баррель. Таким образом нефть частично отыграла предыдущее падение 18 марта, когда баррель нефти Brent стоил менее $25.

Глава «Роснефти» также отметил, что при текущих ценах на нефть эффективность сланцевых проектов будет снижаться и они будут закрываться. «Ряд компаний, связанных со сланцевой добычей, уже прекращают свою работу. Это, конечно, тоже приведет к какой-то новой балансировке [рынка]», — приводит слова Сечина РБК.

Он напомнил о планах США инвестировать в поддержание экономики $1,5 трлн, но выразил сомнение в том, что такая мера окажется эффективна. «Будут ли инвесторы в дальнейшем доверять росту сланцевой добычи? Думаю, нет», — подчеркнул топ-менеджер.

Темы: Нефтегазовый сектор экономики в мире, Нефтяная промышленность в России
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Комментарии читателей
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21.03.2020, 16:52
Гость: Русский

...это кто тебе в сети "нарисовал" себестоимость в 30 долларов за бочку?! Такой бешенной себестоимости нефти нет даже при условии ей добычи на дне Северного Ледовитого море-океана.
Все Русские,кто в теме, давно знают, что себестоимость добычи НАШЕЙ нефти - имеет ОДНОЗНАЧНЫЕ цифры. И этой нефти у нас -МОРЕ.
Так что "лазь- не лазь" ,а бензинчик ДЛЯ тебя получиться такой, что скоро последние штаны снимешь, либо на гужевой транспорт пересядешь, забугорный ты наш..))))
21.03.2020, 16:42
Гость: Несуразица цен:

бензин в США по 17,5 руб., в РФ — по 45,9 руб.
Снижение стоимости нефти привело к падению цен на топливо в розничных сетях многих стран, но не в России.

Как пишут иностранные СМИ, заправки в Кентукки (США) начали продавать топливо по цене менее одного доллара за галлон — 99 центов. При переводе в привычные нам единицы измерения получается, что минимальная стоимость одного литра бензина в США сегодня составляет примерно 17,5 руб. за литр.

Около недели назад американский трекер цен GasBuddy предсказал сегодняшнее падение цен, а Кентукки стал первым штатом, где это было отмечено. Средняя же стоимость одного галлона бензина в США составляет 2,14 доллара (около 38 рублей за литр). При этом отмечается снижение средней цены в 2020 году по отношению к 2019-му на 44,6 цента (примерно 36 рублей — 7,9 рубля с литра).
21.03.2020, 16:40
Гость: Или сечины

с чубайсами сядут на пожизненный, или России не будет.
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