Сечин назвал условие для роста цен на нефть до $60 за баррель в этом году

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В конце 2020 года цена на нефть может вырасти до $60 за баррель, заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин в интервью «России-24».

«К концу года, я предполагаю, что она может вырасти и вернуться на уровень до 60 долларов. Если будут процессы продолжаться, будет выход сланцевой нефти с рынка», — сказал он.

По его мнению, текущие цены на нефть не являются драматичными.

В конце дня в пятницу, 20 марта, цена нефти Brent составляла на минимуме $26,82 за баррель, показав падение на 4%. Стоимость нефти марки WTI опускалась до $22,41 за баррель. Таким образом нефть частично отыграла предыдущее падение 18 марта, когда баррель нефти Brent стоил менее $25.

Глава «Роснефти» также отметил, что при текущих ценах на нефть эффективность сланцевых проектов будет снижаться и они будут закрываться. «Ряд компаний, связанных со сланцевой добычей, уже прекращают свою работу. Это, конечно, тоже приведет к какой-то новой балансировке [рынка]», — приводит слова Сечина РБК.

Он напомнил о планах США инвестировать в поддержание экономики $1,5 трлн, но выразил сомнение в том, что такая мера окажется эффективна. «Будут ли инвесторы в дальнейшем доверять росту сланцевой добычи? Думаю, нет», — подчеркнул топ-менеджер.