Тимофей Кургин потратил 10 миллионов на борьбу с коронавирусом

21:39

Бизнес должен быть ответственным, считает предприниматель

Бизнесмен Тимофей Кургин помог иркутским врачам подготовиться к эпидемии коронавируса: основатель фонда «+7» закупил оборудование в больницу на сумму в 10 млн рублей.

Как сообщает «Газета.ру», после рабочей встречи представителей фонда «+7» с министерством здравоохранения региона Кургин выделил 10 миллионов рублей на закупку новой аппаратуры, которая позволяет диагностировать коронавирус и лечить вызванные им заболевания.

Исполняющая обязанности заместителя председателя правительства Иркутской области Валентина Вобликова рассказала, что медицинское учреждение получит видеоколоноскоп, видеобронхоскоп, видеогастроскопы и бронхоскопы.

Транш в 10 миллионов может оказаться не последним, если эпидемиологическая ситуация в России ухудшится. По словам Тимофея Геннадьевича, бизнес обязан обратить внимание на пандемию коронавируса и внести свой вклад в борьбу с ней.

«Бизнес должен быть ответственным, он должен работать в тесном контакте с правительственными структурами, откликаясь на запросы общества. Если потребуются дальнейшие вложения, то у нас уже есть для этого план. Все зависит от того, как будет развиваться ситуация», — сказал предприниматель.

Добавим, что общее число инфицированных коронавирусом в России превысило 300 человек, ежедневно фиксируются десятки новых случаев. 19 марта власти объявили режим повышенной готовности во всех регионах страны. По данным Роспотребнадзора, под наблюдением врачей находятся более 50 тысяч человек — в основном это люди, прибывшие из стран, наиболее пострадавших от эпидемии.