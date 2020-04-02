Белоруссия планирует получить от России 2 млн т нефти по $4 за баррель

16:56

Белоруссия рассчитывает получить в апреле 2 млн т российской нефти по цене около 4 долларов за баррель, заявил премьер-министр Сергей Румас.

Сергей Румас подчеркнул, что поставки будут осуществляться без премий. "Жесткая и последовательная установка главы государства о покупке российской нефти без премии в цене выдерживается правительством. Результатом этой позиции является цена, по которой мы будем покупать нефть в апреле из Российской Федерации - около $4 за баррель", - приводит слова премьер-министра агентство БЕЛТА.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал это заявление, отметив, что поставки нефти в Белоруссию по 4 доллара за баррель возможны только при соответствующей рыночной конъюнктуре.

"Это вопрос рыночной конъюнктуры. Мы всегда говорим о рыночной конъюнктуре. Если будут такие времена, если будет предложение по таким ценам, значит, можно будет закупить. Но если таких времен рыночных не наступит, и даже если наступит, но будет отсутствовать предложение, тогда закупить не получится. Это абсолютно рыночная конъюнктура", - цитирует Пескова РИА Новости.

