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Белоруссия планирует получить от России 2 млн т нефти по $4 за баррель

16:56 2.04.2020
Фото с сайта pixabay.com
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Белоруссия рассчитывает получить в апреле 2 млн т российской нефти по цене около 4 долларов за баррель, заявил премьер-министр Сергей Румас.

Сергей Румас подчеркнул, что поставки будут осуществляться без премий. "Жесткая и последовательная установка главы государства о покупке российской нефти без премии в цене выдерживается правительством. Результатом этой позиции является цена, по которой мы будем покупать нефть в апреле из Российской Федерации - около $4 за баррель", - приводит слова премьер-министра агентство БЕЛТА.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал это заявление, отметив, что поставки нефти в Белоруссию по 4 доллара за баррель возможны только при соответствующей рыночной конъюнктуре.

"Это вопрос рыночной конъюнктуры. Мы всегда говорим о рыночной конъюнктуре. Если будут такие времена, если будет предложение по таким ценам, значит, можно будет закупить. Но если таких времен рыночных не наступит, и даже если наступит, но будет отсутствовать предложение, тогда закупить не получится. Это абсолютно рыночная конъюнктура", - цитирует Пескова РИА Новости.
 

Темы: Белоруссия, Нефтегазовый сектор экономики в мире, Нефтяная промышленность в России
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Комментарии читателей
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02.04.2020, 22:40
Гость: Европеец

Примитивный взгляд.
Вы у вас держите свиней и потом едите их мясо.
У нас охотники это больше фермеры. У нас благодаря охотникам полно оленей и других диких зверей. Мы их не гоним на бойни - стреляем их, оставляя им шанс выжить.
...
Точно также вы себя ведёте с людьми - не даёте им шанс. У нас у людей шансы намного больше.
02.04.2020, 21:53
Гость: Олег

На прибыль наших нефтяников глубоко на... Но все равно за державу обидно, природные ресурсы задарма раздают.
02.04.2020, 21:45
Гость: Кароче

Продолжай оленей стрелять,живодер,
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