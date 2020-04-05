Сбербанк разъяснил правила получения кредитных каникул

12:50

Сбербанк предоставил разъяснения о предоставлении кредитных каникул.

Согласно закону, который вступил в силу 3 апреля, кредитные каникулы могут получить граждане, официальный доход которых за последний месяц упал более чем на 30% по сравнению со среднемесячным доходом за 2019 год. При этом кредит должен быть выдан до 3 апреля 2020 года, пишет "Коммерсант".

Чтобы получить отсрочку, нужно предоставить в банк документы, подтверждающие снижение дохода. Это необходимо сделать в течение 90 дней.

Следует отметить, что кредитные каникулы предоставляются только по кредитам, максимальная сумма которого не превышает:

- по ипотечным кредитам — 1,5 млн руб.;

- по автокредитам — 600 тыс. руб.;

- по потребительским кредитам для индивидуальных предпринимателей — 300 тыс. руб.;

- по потребительским кредитам для физических лиц — 250 тыс. руб.;

- по кредитным картам для физических лиц — 100 тыс. руб.

«Мы рекомендуем нашим клиентам учитывать тот факт, что, если заемщик не сможет документально подтвердить в указанные сроки право на получение каникул, условия кредитного обязательства будут возвращены к прежним. Это значит, что образуется просроченная задолженность и будет начислена неустойка, ухудшится кредитная история, а кредитная карта, если она есть, не будет подлежать разблокировке»,— отметил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

25 марта президент России Владимир Путин выступил с обращением к гражданам в связи с ситуаций с коронавирусом COVID-19. В качестве одной из мер по поддержке населения он предложил ввести каникулы по потребительским и ипотечным кредитам для заемщиков, чей доход снизился более чем на 30%. В начале апреля он подписал соответствующий закон.

Ранее Центробанк призвал заемщиков делать выплаты по кредитам в срок, не дожидаясь прекращения режима нерабочих дней.

"Банк России исходит из того, что обязательства по финансовым сделкам, срок исполнения которых приходится на нерабочие дни, должны исполняться должниками в срок, предусмотренный договором", говорится в сообщении ЦБ.