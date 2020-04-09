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Россия готова сократить добычу в рамках ОПЕК+

09:37 9.04.2020
Фото с сайта Pixabay.com
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Россия рассматривает возможность сокращения добычи нефти в рамках сделки стран ОПЕК+ на 14 процентов от уровня первого квартала 2020 года, пишет ТАСС со ссылкой на представителя Минэнерго.

На такой шаг Россия может пойти в случае пропорционального снижения другими странами своей доли в общей добыче.

«Да, мы готовы сократить на 1,6 миллиона баррелей в сутки, подтверждаю», — цитирует агентство своего собеседника.

Ранее о возможности снижения Россией добычи нефти на 14% от уровня первого квартала 2020 года (11,3 млн барр. в сутки) писала газета РБК со ссылкой на свои источники. По их информации, в сделку могут войти США, Мексика, Норвегия, Канада и другие страны с общей добычей 70 млн барр. в сутки.

Участники ОПЕК+ и нефтедобывающие страны должны 9 апреля в режиме видеоконференции начать переговоры о новом совместном сокращении добычи нефти. Президент России Владимир Путин говорил ранее, что страна готова пойти на сокращение добычи, но только при участии других игроков рынка, в частности США.

Встреча в формате ОПЕК+ пройдет 9 апреля. Приглашение на совещание получили, помимо России, семь крупных экспортеров нефти, не входящих в объединение. США и Канаду, чье участие в соглашении о сокращении добычи может стать ключевым, не позвали. Также в переговорах в формате видеоконференции могут принять участие Аргентина, Бразилия, Норвегия, Колумбия, Египет, Индонезия, Тринидад и Тобаго.

10 апреля должна пройти встреча на уровне министров энергетики стран «Большой двадцатки». О ней собирается объявить Саудовская Аравия. Участники переговоров не исключают, что после предварительной договоренности ОПЕК+ им удастся убедить США присоединиться к сокращению добычи.

Темы: Нефтегазовый сектор экономики в мире, ОПЕК
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Комментарии читателей
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09.04.2020, 16:20
Гость: Иван Иваныч

Я один понял, что это была пародия кого-то из русофобов. Знакомый до боли « полемический приём» , когда пишут за оппонента, выставляя его дураком, с которым потом легче бороться , включая снисходительного умника, Это я вопросу об умственных способностях .
09.04.2020, 16:12
Гость: Иван Иваныч

Ну будут тебе ежемесячно привозить пару бочек нефти, и кушай её.
09.04.2020, 16:10
Гость: У вас

Чисто хохляцкие категории в стиле зрада/перемога, с горизонтом планирования 2 недели.
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