Цены на нефть подскочили на 10% на новостях со встречи ОПЕК+

18:19

Цены на нефть резко ускорили рост на новостях с конференции ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов. Июньские фьючерсы марки Brent превышали 36,29 доллара за баррель.

По состоянию на 17:55, нефть Brent на Лондонской бирже ICE торгуется по 35,44 доллара за баррель (+7,232%), майские фьючерсы нефти WTI стоят 27,11 доллара за баррель (+7,451).

Источник Reuters в ОПЕК ранее сообщил, что Россия и Саудовская Аравия договорились о крупном сокращении нефтедобычи. Собеседник агентства заявил, что участники ОПЕК+ обсудят сокращение добычи на 20 миллионов баррелей в сутки. В то же время Bloomberg пишет, что ОПЕК+близка к сделке, по которой РФ снизит добычу на два миллиона баррелей в сутки, а Саудовская Аравия - на 4 миллиона баррелей.

Заседание ОПЕК+ проходит 9 апреля в формате видеоконференции. Завтра, 10 апреля, пройдет заседание глав министерств энергетики стран G20 по стабилизации энергорынков.