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Цены на нефть подскочили на 10% на новостях со встречи ОПЕК+

18:19 9.04.2020
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
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Цены на нефть резко ускорили рост на новостях с конференции ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов. Июньские фьючерсы марки Brent превышали 36,29 доллара за баррель.

По состоянию на 17:55, нефть Brent на Лондонской бирже ICE торгуется по 35,44 доллара за баррель (+7,232%), майские фьючерсы нефти WTI стоят 27,11 доллара за баррель (+7,451).

Источник Reuters в ОПЕК ранее сообщил, что Россия и Саудовская Аравия  договорились о крупном сокращении нефтедобычи. Собеседник агентства заявил, что участники ОПЕК+ обсудят сокращение добычи на 20 миллионов баррелей в сутки. В то же время Bloomberg пишет, что ОПЕК+близка к сделке, по которой РФ снизит добычу на два миллиона баррелей в сутки, а Саудовская Аравия - на 4 миллиона баррелей.

Заседание ОПЕК+ проходит 9 апреля в формате видеоконференции. Завтра, 10 апреля, пройдет заседание глав министерств энергетики стран G20 по стабилизации энергорынков.

Темы: Нефтегазовый сектор экономики в мире, Нефтяная промышленность в России, ОПЕК
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Комментарии читателей
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10.04.2020, 03:30
Гость: Де факро обнулив себя еще до голосования

мой президент не снижает у нас цены на безин для баранов,а теперь вот та же участь приготовлена баранам и по газу.Кинув с барского плеча пару тысченок нищим родителям на пропитание детей,он сдерет с тех же родителей,а заодно и с нас с вами миллиарды!.Президент избирается,уходит на каникулы,снова избирается ,теперь вот обнуляется,снова начинается сказка про белого бычка,но суть и методы его работы над баранами стабильна и неизменна как скала:гнобить,давить ,не пущать и грабить,грабить,грабить!
09.04.2020, 22:41
Гость: да ничего не было

цены уже упали назад,к концу месяца обвал...
09.04.2020, 21:23
Гость: Тасс

Хронических больных, просьба не беспокоить!
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