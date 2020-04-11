Расширен перечень сфер экономики РФ, особо пострадавших от коронавируса

15:31

Постановлением правительства России расширен перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в результате распространения новой коронавирусной инфекции.

Так, раздел «Культура, организация досуга и развлечений» дополнен деятельностью в области демонстрации кинофильмов.

Также в перечень включен новый раздел «Деятельность в области здравоохранения», содержащий позицию «стоматологическая практика».

Эксперты отмечают, что прибыль кинотеатров и стоматологических клиник на сегодняшний день фактически стала отрицательной. Во время простоя они теряют до 80% выручки, пишут «Известия».

Ранее наиболее пострадавшими от коронавируса были признаны девять сфер экономики: авиаперевозки, туризм, культура, физкультурно-оздоровительная деятельность, гостиничный бизнес, общепит, дополнительное образование, выставки и бытовые услуги.