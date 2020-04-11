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Расширен перечень сфер экономики РФ, особо пострадавших от коронавируса

15:31 11.04.2020
Фото с сайта pixabay.com
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Постановлением правительства России расширен перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в результате распространения новой коронавирусной инфекции. 

Так, раздел «Культура, организация досуга и развлечений» дополнен деятельностью в области демонстрации кинофильмов.

Также в перечень включен новый раздел «Деятельность в области здравоохранения», содержащий позицию «стоматологическая практика».

Эксперты отмечают, что прибыль кинотеатров и стоматологических клиник на сегодняшний день фактически стала отрицательной. Во время простоя они теряют до 80% выручки, пишут «Известия».

Ранее наиболее пострадавшими от коронавируса были признаны девять сфер экономики: авиаперевозки, туризм, культура, физкультурно-оздоровительная деятельность, гостиничный бизнес, общепит, дополнительное образование, выставки и бытовые услуги.

Темы: Коронавирус, Экономическая ситуация в России
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Комментарии читателей
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11.04.2020, 19:30
Гость: Туроператорам - Героев России !

За успешный завоз коронавируса в Россию!
11.04.2020, 19:15
Гость: добрый

ни один из перечисленных не является важным для страны.
11.04.2020, 16:39
Гость: майк

Страдает один в цепочке-страдают все. Если закрыть сбыт, то и производство пострадает. Глупо поддерживать последних в цепочке, первые закроются и станет еще хуже, пустые полки, отсутствие сырья...
Все комментарии (5)
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