ВВП Китая рухнул впервые за 28 лет

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ВВП Китая по итогам первого квартала 2020 года под влиянием пандемии коронавируса упал на 6,8% в годовом выражении, пишет РИА Новости со ссылкой на данные государственного статистического бюро КНР.

Отмечается, что китайская экономика продемонстрировала отрицательный рост впервые с 1992 года, когда начали вести статистку.

Согласно обнародованной статистике, ВВП Китая в годовом выражении составил 20,650 триллиона юаней (около трех триллионов долларов). Показатель оказался хуже ожиданий экспертов, которые прогнозировали падение на 6,5%.

В первом квартале 2019 года ВВП КНР увеличился на 6,4%. По итогам 2019 года китайская экономика выросла на 6,1%, сохранив за собой статус крупнейшей в мире.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже заболевание получило официальное название COVID-19.

ВОЗ 11 марта объявила пандемию нового коронавируса в мире. Государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР 29 марта объявил, что распространение эпидемии в стране в целом остановлено. По последним данным, в Китае подтверждены 82 367 случаев заражения коронавирусом, 77 944 человека выписаны из больниц, 3342 скончались.