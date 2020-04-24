Эксперты спрогнозировали сроки исчерпания резервов России

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Ликвидные резервы Фонда национального благосостояния (ФНБ) Министерства финансов могут быть исчерпаны чуть более чем за два года. Такой прогноз дали эксперты Deutsche Bank, пишет РБК.

По их подсчетам, на сегодняшний день размер ФНБ составляет около 12 млрд. долларов, что при текущих обменных курсах эквивалента 9 трлн. рублей.

Если стоимость российской нефти Urals будет составлять 15 долларов за баррель, этих резервов хватит на то, чтобы покрывать дефицит нефтегазовых доходов в течение чуть более двух лет. При этом, если стоимость нефти составит 30 долларов, этот срок увеличится до шести лет.

На 22 апреля стоимость российской нефти Urals с поставкой в Роттердаме составляла 9,5 долларов за баррель. Отмечается, что это произошло на фоне резкого падения нефтяных фьючерсов в Европе и США.

Эксперты отмечают, что из-за пандемии коронавируса потребление нефти резко упало, и в результате предложение обгоняет спрос более чем на 20 млн баррелей в сутки.

В Минфине ранее говорили, что при стоимости российской нефти на уровне 20 долларов за баррель, средств ФНБ хватит на пять лет. По действующему бюджетному правилу ФНБ можно использовать только для замещения выпадающих доходов от нефти и газа. Но доходы, не относящиеся к нефтегазовым, в этом году тоже сократятся, и если изменить правила расходования ФНБ, то запасы истощатся еще быстрее.