ЦБ назвал основные причины отказа россиянам в кредитных каникулах

21:24

Глава Банка России Эльвира Набиуллина назвала основные причины отказа в предоставлении россиянам "кредитных каникул".

По ее словам, сейчас наблюдается очень большой наплыв заявок на реструктуризацию, что в несколько раз превышает статистику по прошлым месяцам.

"Действительно, мы видим, что есть отказы. Люди не всегда получают реструктуризацию кредитов, когда обращаются в банки. Это связано со многими причинами. Первое, конечно, очень большой наплыв сразу, практически единовременный, заявок на реструктуризацию. Оценка по многим банкам говорит, что в несколько раз больше в месяц, чем за прошлый год в целом", – цитирует ее радио "Спутник".

Она также добавила, что банки стараются "перенастраивать" свою политику в реструктуризации долгов, что позволит поддержать кредитоспособность их будущих заемщиков.

