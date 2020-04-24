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ЦБ назвал основные причины отказа россиянам в кредитных каникулах

21:24 24.04.2020
Центральный Банк РФ © KM.RU, Алексей Белкин
Центральный Банк РФ © KM.RU, Алексей Белкин
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Глава Банка России Эльвира Набиуллина назвала основные причины отказа в предоставлении россиянам "кредитных каникул".

По ее словам, сейчас наблюдается очень большой наплыв заявок на реструктуризацию, что в несколько раз превышает статистику по прошлым месяцам.

"Действительно, мы видим, что есть отказы. Люди не всегда получают реструктуризацию кредитов, когда обращаются в банки. Это связано со многими причинами. Первое, конечно, очень большой наплыв сразу, практически единовременный, заявок на реструктуризацию. Оценка по многим банкам говорит, что в несколько раз больше в месяц, чем за прошлый год в целом", – цитирует ее радио "Спутник".

Она также добавила, что банки стараются "перенастраивать" свою политику в реструктуризации долгов, что позволит поддержать кредитоспособность их будущих заемщиков.
 

Темы: Проблемы кредитов и кредитования в России, Центробанк РФ
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Комментарии читателей
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25.04.2020, 02:12
Гость: Давайте ваше состраданье!

И ещё послушность с высокой сознательностью.
25.04.2020, 00:28
Гость: русский

Ростовщики с веками не меняются - у каждого из них всё та же "жалкая ростовщичья душонка".
Эти ослеплённые собственной алчностью убогие существа достойны не презрения, но скорее состраданья.
24.04.2020, 23:04
Гость: тоесть

отказывают потому что не успевают ответить. что за бред. много заявок. она что? больная? дура? или прикидывается? причина проста . банкам нафиг не нужна ни какая реструктуризация. им надо бабло зарабатывать. . . 17 год вым нужен. что бы скинуть банктиров кровопийц
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