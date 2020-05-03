Правительство увеличило авансы по госконтрактам с 30% до 50%

13:57

Правительство увеличило до 50% размер авансов по госконтрактам в рамках мер по стабилизации экономики в условиях пандемии коронавируса. Ранее размер аванса был ограничен 30%. Постановление от 30 апреля подписал премьер Михаил Мишустин.

"Предприятия и компании, занимающиеся поставкой товаров, выполнением работ и оказанием услуг для госнужд, смогут получить в качестве аванса до 50% от цены контракта. <…> Эта мера призвана поддержать бизнес в период сложной ситуации",— цитирует сообщение правительства "Коммерсант".

Решение принято в рамках плана по устойчивому развитию экономики, который был утвержден правительством 16 апреля.

30 апреля прошло совещание правительства, после которого были объявлены новые меры поддержки в связи с распространением COVID-19. Застройщикам решили выделить 12 млрд руб., обманутым дольщикам — 30 млрд руб. Еще 15 млрд руб. направили в Фонд развития промышленности.