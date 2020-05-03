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Правительство увеличило авансы по госконтрактам с 30% до 50%

13:57 3.05.2020
Дом Правительства РФ © KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Правительство увеличило до 50% размер авансов по госконтрактам в рамках мер по стабилизации экономики в условиях пандемии коронавируса. Ранее размер аванса был ограничен 30%. Постановление от 30 апреля подписал премьер Михаил Мишустин.

"Предприятия и компании, занимающиеся поставкой товаров, выполнением работ и оказанием услуг для госнужд, смогут получить в качестве аванса до 50% от цены контракта. <…> Эта мера призвана поддержать бизнес в период сложной ситуации",— цитирует сообщение правительства "Коммерсант".

Решение принято в рамках плана по устойчивому развитию экономики, который был утвержден правительством 16 апреля.

30 апреля прошло совещание правительства, после которого были объявлены новые меры поддержки в связи с распространением COVID-19. Застройщикам решили выделить 12 млрд руб., обманутым дольщикам — 30 млрд руб. Еще 15 млрд руб. направили в Фонд развития промышленности.

Темы: Экономическая ситуация в России, Правительство России
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Комментарии читателей
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03.05.2020, 17:47
Гость: Мишустин оказался лицом еврейской национальности

Бу-га-га 4 раза!
А то мы не знали!
Только Вовочка считает, что он "полуармянин".
03.05.2020, 17:44
Гость: Пшену

Опоздали вы с такими желчными "комментами". Лондонград уже сдулся. Все, кто сохранил российские паспорта, рванули подальше от смертоносной британской медицины, обратно в Россию. А госконтракты с 50% авансом сейчас реально поспособствуют сохранению рабочих мест в России на многих важных предприятиях.
03.05.2020, 15:36
Гость: Пшено вопрос!

Давно пора воще сделать предоплату 100%.
После получения бабла по контракту "выполняльщик" может спокойно отбывать за "бугор". Прихватив полученное бабло.
Желательно в Лондонград. Оттуда не выдают.
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