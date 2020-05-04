Дворкович рассказал, что экономический кризис только начинается

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Глава «Сколково» и бывший вице-премьер Аркадий Дворкович считает, что экономический кризис только начинается.

По его словам, ближайшие несколько месяцев будут достаточно тяжелыми, но основные проблемы начнутся примерно в июне-июле. «Это тот период, к которому мы готовимся, тот период, на который мы будем фокусировать основную поддержку нашим компаниям», - заявил Дворкович в интервью РБК.

Дворкович также считает, что кризис изменит модели поведения людей и компаний, которые станут более консервативными. Они начнут копить резервы, что приведет к большей концентрации бизнеса и менее конкурентной экономике.

«Мы видим риск того, что будут создаваться экономические острова, то есть производство будет локализовываться чрезмерно, без учета эффективности, в рамках отдельных национальных границ, цепочки поставок будут разрываться. Это существенные риски», - заявил он.

Что касается рабочих мест, то, по мнению Дворковича, все больше и больше людей станут работать дистанционно.

По его мнению, стоит ожидать резкого ускорения перехода к электронным услугам и документообороту. Он отметил, что сети LTE и 4G уже перстают справляться с нагрузками и необходимо ускоренное внедрение 5G-технологий на всем глобальном пространстве, включая Россию.