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Дворкович рассказал, что экономический кризис только начинается

18:44 4.05.2020
Стоп-кадр из видео в YouTube
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Глава «Сколково» и бывший вице-премьер Аркадий Дворкович считает, что экономический кризис только начинается.

По его словам, ближайшие несколько месяцев будут достаточно тяжелыми, но основные проблемы начнутся примерно в июне-июле. «Это тот период, к которому мы готовимся, тот период, на который мы будем фокусировать основную поддержку нашим компаниям», - заявил Дворкович в интервью РБК.

Дворкович также считает, что кризис изменит модели поведения людей и компаний, которые станут более консервативными. Они начнут копить резервы, что приведет к большей концентрации бизнеса и менее конкурентной экономике.

«Мы видим риск того, что будут создаваться экономические острова, то есть производство будет локализовываться чрезмерно, без учета эффективности, в рамках отдельных национальных границ, цепочки поставок будут разрываться. Это существенные риски», - заявил он.

Что касается рабочих мест, то, по мнению Дворковича, все больше и больше людей станут работать дистанционно.

По его мнению, стоит ожидать резкого ускорения перехода к электронным услугам и документообороту. Он отметил, что сети LTE и 4G уже перстают справляться с нагрузками и необходимо ускоренное внедрение 5G-технологий на всем глобальном пространстве, включая Россию.

Темы: Экономическая ситуация в России
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Комментарии читателей
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05.05.2020, 02:16
Гость: Андрей

Интересно, а кто ЭТО МЫ?
04.05.2020, 22:53
Гость: Беглый

Это тот самый при котором
2004 по 2008 годы Дворкович был членом совета директоров «Транснефти»; в это время компания многократно подвергалась обвинениям в коррупции и выводе средств. В конце концов Счетная палата проверила работу компании в 2008 году и нашла нарушения на 4 млрд.долл.. Эти данные стали известны только из-за утечки информации, но вскоре после проверки Дворкович покинул «Транснефть»
Потом была дружба с Абызовым и другими чиновниками и предприниматели которые угодили под суд?
Жив курилка
04.05.2020, 22:40
Гость: яаисва

национализация и обобществление нужны
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