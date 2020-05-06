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Силуанов рассказал, почему население не получит прямых выплат

10:29 6.05.2020
Фото с сайта kremlin.ru
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Министр финансов Антон Силуанов в интервью газете «Ведомости» заявил, что Россия могла бы напрямую поддержать граждан денежными средствами только в том случае, если бы рубль являлся мировой резервной валютой.

Также Силуанов считает, что списание долгов (в том числе по налогам) является не самым лучшим методом, но их можно реструктурировать.

Напомним, что глава Центробанка Эльвира Набиуллина ранее также отрицательно высказывалась о прямой раздаче денег населению. По ее мнению, «это приведет к взрыву инфляции, и людям, которые получат эти денежные знаки, будет тяжело на них что-то купить, потому что все эти выплаты будут обесценены ростом цен, и это неизбежно в такой ситуации».

Герман Греф при этом заявлял ранее, что у России просто нет рыночного источника денег, сопоставимого с теми, которыми располагают Евросоюз и США.

Темы: Экономическая ситуация в России
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Комментарии читателей
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06.05.2020, 20:38
Гость: 007

Денег нет, но вы держитесь! И всем хорошего настроения!//// Самое поганое, что ДАМ был прав... Силуанов лишь повторяет его слова более завуалировано! Внешний долг компаний с государственным участием превышает 500 000 000 000 долларов. Чем они ( правительство) платить будут при таких ценах на нефть? Резервный фонд для этого и существует. А вы, граждане РФ, как-нибудь сами выкручивайтесь! А вот как образовался этот долг? Это уже как бы не к правительству вопрос? И все будут молчать , и правительство, и депутаты, и Соловьевы, и Киселевы, и скабеевы, что денежки ушли на зарплаты сеченым, Миллерам, тимченкам, Ротенбергам, а также Киселёвым, соловьевым, скабеевым, и даже малышевым досталось!!!!
06.05.2020, 20:13
Гость: Ух

Лучше бы он тоже дно щупал.
06.05.2020, 19:53
Гость: Нет домофон, нет!

Если я достану наган из кармана, то появится лаконичный ответ - На всех хватит, с лихвой!
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