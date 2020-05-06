Силуанов рассказал, почему население не получит прямых выплат

10:29

Министр финансов Антон Силуанов в интервью газете «Ведомости» заявил, что Россия могла бы напрямую поддержать граждан денежными средствами только в том случае, если бы рубль являлся мировой резервной валютой.

Также Силуанов считает, что списание долгов (в том числе по налогам) является не самым лучшим методом, но их можно реструктурировать.

Напомним, что глава Центробанка Эльвира Набиуллина ранее также отрицательно высказывалась о прямой раздаче денег населению. По ее мнению, «это приведет к взрыву инфляции, и людям, которые получат эти денежные знаки, будет тяжело на них что-то купить, потому что все эти выплаты будут обесценены ростом цен, и это неизбежно в такой ситуации».

Герман Греф при этом заявлял ранее, что у России просто нет рыночного источника денег, сопоставимого с теми, которыми располагают Евросоюз и США.