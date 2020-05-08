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Рост цен на продукты и лекарства в России ускорился в 1,5 раза

20:43 8.05.2020
Продукты питания © KM.RU, Илья Шабардин
© KM.RU, Илья Шабардин
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Инфляция в России продолжает ускоряться на фоне ослабления рубля, толкающего вверх цены на импортные товары.

По итогам апреля цены на уровне потребителей выросли на 3,1% в годовом выражении и на 0,8% относительно марта, пишет Finanz.ru со ссылкой на отчет Росстата.

Годовая инфляция за месяц ускорилась на четверть (2,5% в марте), а месячная - почти в 1,5 раза (0,55% в марте).

Инфляционный мотор заработал на рынках продовольствия и медикаментов, следует из статистики. Цены на лекарства подскочили на 9,8% год к году (против 6,2% в апреле-2019). В месячном выражении медикаменты стали дороже на 3,2%, что в 4,5 раза выше показателя за апрель-2019 (+0,7%).

Выросли цены на базовые препараты: анальгин (метамизол натрия) стал дороже на 8,1%, аспирин (ацетилсалициловая кислота) - на 3,5%, градусники и валидол - на 4,3%, вата и бинты - на 4,5% и 4,7%, валокордин - на 3,6%.

Рост цен на продукты ускорился в 1,5 раза и составил 3,5% в апреле против 2,2% в марте (в годовом выражении). Месячные темпы продовольственной инфляции удвоились по сравнению с началом года - 1,7% в апреле против 1% в марте, 0,6% - в феврале и 0,7% - в январе.

Инфляцию продовольствия, на которое приходится 38% в потребительской корзине Росстата, разгонял как повышенный спрос потребителей, скупавших продукты про запас, так и рост издержек производителей, указывает главный экономист ING по России и СНГ Дмитрий Долгин. Мировые цены на пшеницу выросли на 25% в долларовом выражении и на 45-50% рублях. Это ускорит инфляцию продовольствия еще примерно в 2 раза, до 6-7%, прогнозирует Долгин.

 

Темы: Инфляция и уровень жизни в России, Экономическая ситуация в России
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Комментарии читателей
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09.05.2020, 04:21
Гость: Ейбогус

Надо всегда наедаться до повышения цен,впрок.
Я так делаю. Конечно,потом мутит,но согревает душу эта очередная победа над империализмом. Я его обхитрил,уже в который раз.
09.05.2020, 03:22
Гость: это как?

//Мировые цены на пшеницу выросли на 25% в долларовом выражении и на 45-50% рублях. Это ускорит инфляцию продовольствия еще примерно в 2 раза, до 6-7%//
Россия является одним их основных мировых производителей и экспортеров пшеницы. Как рост мировой цены на товар может ухудшать экономическое положение в стране, его производящей и продающей? Мне одному кажется, что это бред?
09.05.2020, 02:34
Гость: ABCD

Судя по всему они уже 20 лет сичтают, что не просто дураки а полные п...
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