СМИ узнали стоимость третьего пакета антикризисных мер

15:11

Меры поддержки бизнеса и населения, о которых объявил президент России Владимир Путин 11 мая 2020 года, обойдутся бюджету в сумму около 800 миллиардов рублей.

Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на заявление двух федеральных чиновников.

Самими дорогими мерами при этом называются списание налогов и новые зарплатные кредиты. В частности, компаниям среднего и малого бизнеса, а также индивидуальным предпринимателям (ИП) из пострадавших отраслей и социально ориентированным НКО спишут налоговые (за исключением НДС) и страховые платежи за второй квартал.

Также можно будет получить под 2% кредит, выплачивать ежемесячно проценты по которому не нужно. В случае если компания сохранит 90 и более процентов своих сотрудников, то государство возместит как сам кредит, так и проценты по нему, если будет сохранено 80% персонала, то государство покроет половину кредита и процентов.

Предположительно, стоимость программы по списанию кредитов составит более 300 млрд рублей, а выпадающие доходы бюджета из-за налоговых каникул оцениваются менее чем в 200 млрд рублей.

Стоимость программы по поддержке семей с детьми оценивается примерно в 200 млрд рублей.