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СМИ узнали стоимость третьего пакета антикризисных мер

15:11 12.05.2020
Фото с сайта pixabay.com
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Меры поддержки бизнеса и населения, о которых объявил президент России Владимир Путин 11 мая 2020 года, обойдутся бюджету в сумму около 800 миллиардов рублей.

Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на заявление двух федеральных чиновников. 

Самими дорогими мерами при этом называются списание налогов и новые зарплатные кредиты. В частности, компаниям среднего и малого бизнеса, а также индивидуальным предпринимателям (ИП) из пострадавших отраслей и социально ориентированным НКО спишут налоговые (за исключением НДС) и страховые платежи за второй квартал.

Также можно будет получить под 2% кредит, выплачивать ежемесячно проценты по которому не нужно. В случае если компания сохранит 90 и более процентов своих сотрудников, то государство возместит как сам кредит, так и проценты по нему, если будет сохранено 80% персонала, то государство покроет половину кредита и процентов.

Предположительно, стоимость программы по списанию кредитов составит более 300 млрд рублей, а выпадающие доходы бюджета из-за налоговых каникул оцениваются менее чем в 200 млрд рублей.

Стоимость программы по поддержке семей с детьми оценивается примерно в 200 млрд рублей.

Темы: Коронавирус
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Комментарии читателей
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12.05.2020, 19:35
Гость: РЖГ

А сколько из страны выведут денег за этот период. Скорее всего столько же, но зелёных и власти начхать, они сами при этом деле, здесь словчить и туда.
12.05.2020, 17:27
Гость: stalker

Хотелось бы понять откуда взялась эта сумма "господдержки" в размере 800 млрд. рублей ? Заявлено, что это списанные налоговые (кроме НДС) и страховые платежи за 2 квартал 2020 года. Начнем с того, что 2 квартал еще не закончился. Отсюда не известна общая величина начисленных субъектами малого бизнеса налогов и страховых взносов за этот налоговый период. Далее. Индивидуальные предприниматели в большинстве своем не являются плательщиками НДС. Налоги они платят по итогам года, а не ежеквартально. Страховые взносы вообще к бюджету никакого отношения не имеют, т.к. поступают во внебюджетные фонды. Одним словом, государство нам этими цифрами очки втирает.
12.05.2020, 16:25
Гость: О причине накликанных трат:

Из мухи слона "солнцеликий" раздул:
Абсурд - из-за гриппа вопить: 'Караул!'..
Таких "пандемий" прежде было немало,
Но в панике власть дурака не валяла!
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