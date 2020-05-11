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Семьям пообещали разовую выплату в 10 тысяч рублей на каждого ребенка

17:27 11.05.2020
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
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Президент РФ Владимир Путин объявил о введении с 1 июня в стране единовременных выплат на детей с 3 до 15 лет в размере 10 тысяч рублей. Об этом глава государства заявил в ходе обращения к населению о мерах поддержки.

Согласно распоряжению президента, семьи, где есть дети с 3 до 15 лет включительно, смогут получить единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка. Дистанционно оформить заявления на выплаты можно со вторника, 12 мая, на сайте госуслуг или через отделение Пенсионного фонда.

Кроме того, нуждающиеся семьи, где доход одного родителя ниже прожиточного минимума смогут оформить выплату на детей с 3 до 7 лет включительно.

Также решено вдвое повысить пособие по уходу за ребенком — с 3375 рублей до 6751 рубля. Помимо этого, Владимир Путин предложил выплачивать по 5000 рублей на одного ребенка в семьях с детьми до 3 лет.

Темы: Коронавирус, Дети, Владимир Путин
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
11.05.2020, 22:20
Гость: Почему же?

Эти достанут её самостоятельно, немаленькие уже.
11.05.2020, 22:18
Гость: Не обсуждается!

В первую очередь, в десятикратном размере.
11.05.2020, 22:01
Гость: чинделе

Вы что, хотите как в Париже?
Все комментарии (11)
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