Сечина оставят главой «Роснефти» еще на пять лет

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Игорь Сечин останется главным исполнительным директором "Роснефти" еще пять лет, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на свои источники в руководстве компании.

По данным издания, правительство уже подписало директиво о продлении контракта с Сечиным. Теперь это должен утвердить совет директоров компании, заседание которого состоится в ближайшие дни. При этом отмечается, что в официальной повестке заседания совета директоров "Роснефти" пункт о продлении полномочий Сечина не указан.

Представитель "Роснефти", а также пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказались от комментариев.

Игорь Сечин возглавил "Роснефть" в 2012 году, ранее он был председателем совета директоров компании. Первый его контракт был рассчитан на три года, в 2015 году он был продлен еще на пять лет.