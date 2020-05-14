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Сечина оставят главой «Роснефти» еще на пять лет

07:34 14.05.2020
Игорь Сечин
Фото с сайта wikipedia.org
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Игорь Сечин останется главным исполнительным директором "Роснефти" еще пять лет, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на свои источники в руководстве компании.

По данным издания, правительство уже подписало директиво о продлении контракта с Сечиным. Теперь это должен утвердить совет директоров компании, заседание которого состоится в ближайшие дни. При этом отмечается, что в официальной повестке заседания совета директоров "Роснефти" пункт о продлении полномочий Сечина не указан.

Представитель "Роснефти", а также пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказались от комментариев.

Игорь Сечин возглавил "Роснефть" в 2012 году, ранее он был председателем совета директоров компании. Первый его контракт был рассчитан на три года, в 2015 году он был продлен еще на пять лет. 

Темы: ОАО «НК «Роснефть»
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Комментарии читателей
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14.05.2020, 12:11
Гость: Петр

еще одно подтверждение тому что "эти" н и к о г д а не нажрутся. Их нужно отстранять от власти с последующим судом: через выборы или как Каддафи или Хусейна, но убирать и чем быстрее тем легче будет восстанавливать страну
14.05.2020, 11:52
Гость: World

Лучше бы сам отказался. Делать ему нечего. Всех собак на него повесят.
Долг зовет7 А га. А Мертвые с косами стоят (ЛЮБЭ) ...........
14.05.2020, 11:45
Гость: д. советник

Награда за снижение цен на нефть?
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