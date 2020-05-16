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Польша отказалась продлевать соглашение на транзит российского газа

15:27 16.05.2020
Фото с сайта pixabay.com
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Власти Польши отказались продлить соглашение с Россией о транзите газа по газопроводу Ямал — Европа. Об этом заявил представитель «Газпрома» Сергей Куриянов.

Такое решение польская сторона объясняет необходимостью ограничения своей энергетической зависимости от России. Согласно соглашению, Польша получала до 10 млрд куб. метров газа в год, сообщает ИА REGNUM.

По словам Сергея Куриянова, российский газ все же будет проходить через территорию Польши в другие страны ЕС. Более подробно о поставках он не сообщил.

Соглашение на транзит российского газа через территорию Польши заканчивается 17 мая. Тем не менее, «Газпром» сможет забронировать краткосрочные транзитные мощности у оператора польской трубопроводной сети.

Темы: Польша, Строительство и эксплуатация газопроводов и нефтепроводов, Газпром
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Комментарии читателей
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16.05.2020, 19:57
Гость: буквоед

5 мая в Польше объявлено о начале строительства трубопровода Baltic Pipe, который должен соединить газотранспортную систему Польши с норвежской. Длина подводной части от побережья Дании до побережья Польши составит 275 км. Общая пропускная способность должна составить 10 млрд. куб. м. в год.
Об этом сообщил президент Польши Дуда:
"Если мы говорим о полной диверсификации поставок газа в Польшу, если мы говорим о полной независимости Польши как потребителя российского газа, то это является вехой на пути к этой независимости".
Открытие газопровода запланировано на 1 октября 2022 года, когда у польской компании PGNiG закончится контракт с "Газпромом".
16.05.2020, 19:32
Гость: blog2038,.

"Власти Польши отказались продлить соглашение с Россией о транзите газа ........, российский газ все же будет проходить через территорию Польши в другие страны ЕС."
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Ерунда какая то - взаимоисключающие себя понятия.
16.05.2020, 19:28
Гость: blog2038,.

В самом деле - вот уж отжал, так отжал.
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