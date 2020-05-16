Польша отказалась продлевать соглашение на транзит российского газа

15:27

Власти Польши отказались продлить соглашение с Россией о транзите газа по газопроводу Ямал — Европа. Об этом заявил представитель «Газпрома» Сергей Куриянов.

Такое решение польская сторона объясняет необходимостью ограничения своей энергетической зависимости от России. Согласно соглашению, Польша получала до 10 млрд куб. метров газа в год, сообщает ИА REGNUM.

По словам Сергея Куриянова, российский газ все же будет проходить через территорию Польши в другие страны ЕС. Более подробно о поставках он не сообщил.

Соглашение на транзит российского газа через территорию Польши заканчивается 17 мая. Тем не менее, «Газпром» сможет забронировать краткосрочные транзитные мощности у оператора польской трубопроводной сети.