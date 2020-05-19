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Сын Солженицына возглавил крупнейшую угольную компанию России

21:22 19.05.2020
Фото Лейлы Туркиной с сайта thebestofrussia.ru

Сын писателя Александра Солженицына Степан возглавил крупнейшую угольную компанию России — СУЭК, подконтрольный бизнесмену Андрею Мельниченко, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу компании.

Прежний гендиректор и совладелец СУЭК Владимир Рашевский, с конца 2004 года занимавший этот пост, останется в совете директоров компании и продолжит отвечать за стратегию.

«Мельниченко в пятницу провел совет директоров и правление СУЭК, свои должности покинули Рашевский и директор по производству Владимир Артемьев. Генеральным назначен Солженицын, главным производственником — гендиректор «СУЭК-Кузбасса» Евгений Ютяев», — рассказал источник РБК.

Рашевский и раньше входил в совет директоров угольной компании и являлся членом комитета по стратегии. Он сохранит свою долю в СУЭК, добавил другой источник, близкий к одной из компаний Мельниченко. Журнал Forbes в 2018 году оценил состояние Рашевского в $550 млн, он занял 183-е место в рейтинге богатейших россиян.

СУЭК является крупнейшим поставщиком энергетического угля на российский рынок и один из главных производителей электроэнергии и тепла в Сибири. Компания поставляет уголь в 48 стран через собственную развитую сбытовую сеть. СУЭК также владеет 24 электростанциями, обслуживающими свыше 5 млн потребителей в России.

Темы: Экономика
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Комментарии читателей
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20.05.2020, 02:40
Гость: Прохожий

Достойный сын достойного отца.
20.05.2020, 01:50
Гость: не российское предприятие, а американское.

Интересно, а как Америка на СУЭК санкции накладывать будет?
20.05.2020, 01:36
Гость: Вопрос

А был ли Солженицын уругвайским и японско-румынским шпионом?
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