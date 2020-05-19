Сын Солженицына возглавил крупнейшую угольную компанию России

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Сын писателя Александра Солженицына Степан возглавил крупнейшую угольную компанию России — СУЭК, подконтрольный бизнесмену Андрею Мельниченко, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу компании.

Прежний гендиректор и совладелец СУЭК Владимир Рашевский, с конца 2004 года занимавший этот пост, останется в совете директоров компании и продолжит отвечать за стратегию.

«Мельниченко в пятницу провел совет директоров и правление СУЭК, свои должности покинули Рашевский и директор по производству Владимир Артемьев. Генеральным назначен Солженицын, главным производственником — гендиректор «СУЭК-Кузбасса» Евгений Ютяев», — рассказал источник РБК.

Рашевский и раньше входил в совет директоров угольной компании и являлся членом комитета по стратегии. Он сохранит свою долю в СУЭК, добавил другой источник, близкий к одной из компаний Мельниченко. Журнал Forbes в 2018 году оценил состояние Рашевского в $550 млн, он занял 183-е место в рейтинге богатейших россиян.

СУЭК является крупнейшим поставщиком энергетического угля на российский рынок и один из главных производителей электроэнергии и тепла в Сибири. Компания поставляет уголь в 48 стран через собственную развитую сбытовую сеть. СУЭК также владеет 24 электростанциями, обслуживающими свыше 5 млн потребителей в России.