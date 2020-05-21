В Госдуме раскритиковали идею уголовного наказания за «серые» зарплаты

16:15

Глава бюджетного комитета Совета федерации Анатолий Артамонов предложил внести в общенациональный план действий по восстановлению экономики уголовное наказание для работодателей за «серые» зарплаты.

Артамонов считает, что уголовная ответственность должна наступать вне зависимости от суммы скрываемой зарплаты (в настоящее время уголовная ответственность предусмотрена, только если размеры серых выплат превышают 100 тысяч рублей).

При этом Газета.ru сообщает, что депутат Госдумы Ярослав Нилов уже выступил против данной инициативы. Он считает, что для борьбы с «серой» занятостью необходимо усиливать не уголовную ответственность, а административную.

«Нельзя вводить одинаковую уголовную ответственность за то, что, например, кому-то заплатили 2000 рублей в конверте, а на каком-нибудь предприятии всем платят неофициально. В этом вопросе должна быть градация, нужен дифференцированный подход. При наличии умысла, когда речь идет о больших суммах, - тогда можно говорить об уголовной ответственности», - заявил Нилов.

Также в Совете федерации предложили ввести уголовную ответственность для лиц, незаконно использующих интеллектуальную собственность. Например, селекционные достижения, секреты производства, топологию интегральных микросхем и другие.