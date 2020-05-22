«Дыра» в бюджете РФ превысила размер Фонда национального благосостояния

22:28

Крушение цен на нефть и газ, карантин и рецессия в экономике поставили российскую бюджетную систему на грань крупнейшей катастрофы.

По итогам года, общий дефицит ресурсов в бюджетах всех уровней станет рекордным с начала 2000х годов, пишет Finanz.ru со ссылкой на аналитиков агентства «Национальные кредитные рейтинги» (НКР).

Общенациональный план восстановления экономики, который Минэкономразвития планирует представить в правительство в конце мая, предусматривает дефицит консолидированного бюджета (с учетом региональных бюджетов и государственных внебюджетных фондов) на уровне 8,5% ВВП.

В пересчете на деньги это около 9 триллионов рублей, отмечает НКР. Фактически в бюджете отсутствует каждый четвертый заложенный рубль: общий размер консолидированного бюджета-2020 составляет 38,893 трлн рублей.

Схожую оценку дают эксперты «Центра развития» Высшей школы экономики: при средней цене нефти в 27 долларов за баррель федеральный бюджет недосчитается 4,8 трлн рублей, бюджет Пенсионного фонда - 1 трлн рублей, фонда ОМС потеряет 350 млрд рублей, а бюджетам регионов, которые пополняются в первую очередь за счет НДФЛ, потребуется помощь на 900 млрд рублей.

В общей сложности, по подсчетам ВШЭ, дефицит ресурсов составит 8,3% ВВП, или 8,9 трлн рублей.

В результате «дыра» в бюджетной системе превысит размер Фонда национального благосостояния. В нем, по данным Минфина, на 1 мая находилось 114,5 млрд долларов - это не потраченные деньги, которые размещены на валютных счетах в ЦБ. По текущему курсу (70,9 рубля за доллар), ФНБ стоит 8,118 триллиона рублей.

Масштабы проблем в бюджете таковы, что реальный размер ФНБ уже можно считать отрицательным: фонд может быть полностью истрачен до конца года, при этом в системе все равно останется дефицит.

«В этой ситуации единственным доступным источником финансирования антикризисной программы является наращивание государственного долга как на федеральном, так и на региональном уровнях», - отмечают эксперты.

По сути речь идет о запуске «печатного станка» ЦБ: банки, покупающие гособлигации, смогут закладывать их на аукционах регулятора, получая рублевые кредиты. Таким образом, деньги Центробанка будут поступать в бюджет через посредника в лице банковской системы.

