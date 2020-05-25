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В Белоруссии открыли два новых месторождения нефти

18:29 25.05.2020
Фото: ИА Белта
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В Белоруссии, в центральной зоне Припятского прогиба, открыты сразу два нефтяных месторождения.

Первое находится в Хойникском районе Гомельской области, сообщает Общенациональное телевидение Белоруссии. Второе месторождение расположено  в нескольких километрах от первого.

В настоящее время идут буровые работы, промышленная эксплуатация новых скважин начнется ориентировочно через месяц.

По предварительным подсчетам, запасы нефти на новых месторождениях превышают 2,5 миллиона тонн сырья.

Сейчас в стране 79 месторождений нефти и почти 900 добывающих скважин. В ближайшие три года Белоруссия планирует пробурить еще около десяти поисково-разведочных скважин. 

Темы: Белоруссия, Нефтегазовый сектор экономики в мире
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Комментарии читателей
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26.05.2020, 00:42
Гость: Нучтож,

А разве соловьев русский?
25.05.2020, 23:06
Гость: личный опыт

И креветки в болотах...
25.05.2020, 23:05
Гость: личный опыт

Слушай, ну, понятно же, что бульбаши знали об этих месторождениях, но берегли про запас, если глупые россияне почти даром свою нефть дают.
А в ответ можно кормить их уверениями в дружбе.
Рынок для белорусской молочки надо закрывать. Достали.
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