В Белоруссии открыли два новых месторождения нефти

18:29

В Белоруссии, в центральной зоне Припятского прогиба, открыты сразу два нефтяных месторождения.

Первое находится в Хойникском районе Гомельской области, сообщает Общенациональное телевидение Белоруссии. Второе месторождение расположено в нескольких километрах от первого.

В настоящее время идут буровые работы, промышленная эксплуатация новых скважин начнется ориентировочно через месяц.

По предварительным подсчетам, запасы нефти на новых месторождениях превышают 2,5 миллиона тонн сырья.

Сейчас в стране 79 месторождений нефти и почти 900 добывающих скважин. В ближайшие три года Белоруссия планирует пробурить еще около десяти поисково-разведочных скважин.