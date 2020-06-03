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Более половины торговых сетей объявили о закрытии части магазинов

12:53 3.06.2020
Фото с сайта Pixabay.com
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Две трети торговых сетей заявили о своих планах закрыть часть торговых точек из-за ситуации с коронавирусом, пишет газета "Известия" со ссылкой на результат опроса компании "Магазин магазинов".

О возможном закрытии магазинов заявили 65 процентов торговых сетей, 18 процентов оставят все открытые на текущий момент торговые точки, 17 процентов пока не приняли окончательного решения.

Отмечается, что 30% из объявивших о закрытии магазинов относятся к так называемому fashion-сегменту. 

Как пишет газета, кризис выявил наиболее слабые по выручке магазины, которые и будут закрыты. Окончательное решение торговые сети будут применять после полного снятия режима изоляции, когда можно будет оценить как изменилось поведение потребителей.

Отмечается, что ситуация с коронавирусом "ударит" и по торговым центрам. Предположительно к концу текущего года количество свободных помещений в них составит 10-12%. Это приведет к снижению арендной стоимости. 

Темы: Рыночная и палаточная торговля в России
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Комментарии читателей
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03.06.2020, 20:20
Гость: Алексей

Фэшион Сегмент - модники которые любят одеваться во в те Витоны, Версачи и Шанели.

Ну чё сказать? Конечно выглядишь как президент. Но счастья не добавит.

Порой просто полежать на солнышке и просто посмотреть в небо приносит больше пользы и удовольствия чем эти шмутки. Бабы да многие за это готовы хоть лечь под коток. Но это опять же что дома прививали.

Закрываются эти сети не и за вируса, а и за покупательной способности людей. Она падает и будет падать. Цены им бы снизить, так нет же 2000 прибыль Луи Витон должна быть.
03.06.2020, 20:12
Гость: Алексей

Мы должны подняться. Не дают всегда. Надо брать силой. Момент этот будет и скоро.

И снова в воздухе пахнет войной и за западной державы глатона у которой проблемы.

Разве для России это ново?
03.06.2020, 20:07
Гость: Алексей

Нас готовят к 3й мировой войне по всей видимости везде по всему миру одно и тоже. Сначала фейковый Ковид 19, потом погромы в США, теперь протесты в Европе.

Сплошь и всюду закрытие магазинов. Довольствуйтесь малым. Искусственный кризис пока они там между собой договорятся. Если нет то война через годик или раньше.

В России это закончится полной сменой власти, возможно гражданской войной. Хотя я не думаю. Но НАТО попытается вторгнуться думаю. На что получат жёсткий ответ.

Я вам скажу так, что то что не будет Луи Витонов или Геликов не будет за что купить и где не беда. Лучше иметь БТР и пару калашей с собой. Немного воды и передвигаться группами. Наверно в Сибири будет самое нормальное общество.
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