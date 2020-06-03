Более половины торговых сетей объявили о закрытии части магазинов

12:53

Две трети торговых сетей заявили о своих планах закрыть часть торговых точек из-за ситуации с коронавирусом, пишет газета "Известия" со ссылкой на результат опроса компании "Магазин магазинов".

О возможном закрытии магазинов заявили 65 процентов торговых сетей, 18 процентов оставят все открытые на текущий момент торговые точки, 17 процентов пока не приняли окончательного решения.

Отмечается, что 30% из объявивших о закрытии магазинов относятся к так называемому fashion-сегменту.

Как пишет газета, кризис выявил наиболее слабые по выручке магазины, которые и будут закрыты. Окончательное решение торговые сети будут применять после полного снятия режима изоляции, когда можно будет оценить как изменилось поведение потребителей.

Отмечается, что ситуация с коронавирусом "ударит" и по торговым центрам. Предположительно к концу текущего года количество свободных помещений в них составит 10-12%. Это приведет к снижению арендной стоимости.