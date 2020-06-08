Больше 15% российских компаний планируют отказаться от офисов

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Более 15% россйских компаний планирует отказаться от офиса после окончания пандемии коронавирусной инфекции, пишет "Интерфакс" со ссылкой на результаты исследования фонда "Сколково".

В ходе проведенного опроса 62% респондентов заявили, что пока не планируют отказываться от офисов, 22% опрошенных организаций еще не приняли окончательного решения, 16% заявили об отказе от офисов.

В частности, отказ от офисов рассматривают компании, занимающиеся торговлей, консалтингом, производством, оказывают тренинговые и образовательные услуги, работы в сфере IT и коммуникации.

При этом организации, которые работают в области медицины и здравоохранения, туризма, спорта, развлечений, безопасности пока не готовы откаываться от офисов.

На текущий момент в 57% опрошенных компаний заявили, что частично или полностью перешли на удаленный режим. 70% респондентов заявили, что надеются полностью восстановиться после кризиса, 25% ответили, что восстановление займет продолжительное время, 5% ответили, что компании скорее всего не восстановятся после кризиса.