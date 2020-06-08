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Больше 15% российских компаний планируют отказаться от офисов

09:57 8.06.2020
Фото с сайта Pixabay.com
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Более 15% россйских компаний планирует отказаться от офиса после окончания пандемии коронавирусной инфекции, пишет "Интерфакс" со ссылкой на результаты исследования фонда "Сколково".

В ходе проведенного опроса 62% респондентов заявили, что пока не планируют отказываться от офисов, 22% опрошенных организаций еще не приняли окончательного решения, 16% заявили об отказе от офисов.

В частности, отказ от офисов рассматривают компании, занимающиеся торговлей, консалтингом, производством, оказывают тренинговые и образовательные услуги, работы в сфере IT и коммуникации.

При этом организации, которые работают в области медицины и здравоохранения, туризма, спорта, развлечений, безопасности пока не готовы откаываться от офисов. 

На текущий момент в 57% опрошенных компаний заявили, что частично или полностью перешли на удаленный режим. 70% респондентов заявили, что надеются полностью восстановиться после кризиса, 25% ответили, что восстановление займет продолжительное время, 5% ответили, что компании скорее всего не восстановятся после кризиса. 

Темы: Бизнес и предпринимательство в России
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Комментарии читателей
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08.06.2020, 15:42
Гость: Сердечник

конечного пользователя интересует только личные удобства и выгоды,
а не компаний, которые и так зачастую всё через одно место делают, лишь бы свои барыши добыть...
08.06.2020, 11:37
Гость: гнус

А куда "уплывёт" "планктон",умеющий только "стучать по клаве"и оттягиватся на тусовках?
08.06.2020, 10:53
Гость: kib

Ну так и аминь им...
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