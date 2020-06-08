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Из-за эпидемии коронавируса 50% работающих россиян грозит потеря работы

19:46 8.06.2020
Поиск работы © KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Каждый второй работающий гражданин РФ может потерять работу и часть доходов. 50% подвержены рискам увольнения, уменьшения или задержки зарплаты, а также вынужденного отпуска.

Эпидемия коронавируса, приведшая к временному закрытию предприятий и падению объемов производства, стала сильнейшим потрясением для российского рынка труда, пишет Newsru.com со ссылкой на доклад Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС).

Эксперты проанализировали, какие группы сотрудников наиболее уязвимы к воздействию пандемии на рынок труда и пришли к выводу, что 49,7% всех трудящихся в России заняты на рабочих местах, потенциально уязвимых к последствиям эпидемии коронавируса.

В группе риска находятся почти 35 млн работников, в том числе 63% работников наиболее пострадавших отраслей, где занят почти каждый третий трудящийся в России, 51% неустойчиво занятых, к которым относится 30,5% работников, а также каждый пятый самозанятый. Причем 34% трудящихся в России относятся к двум уязвимым категориям одновременно, что увеличивает риски.

Наиболее уязвимые - самозанятые и индивидуальные предприниматели, работники пострадавших отраслей (транспорт, связь, торговля, обслуживание, питание, спорт, туризм, образование, наука и культура, развлечения).

В возрастных категориях к наиболее уязвимым относятся молодые люди до 30 лет (доля уязвимых - 57%). В группе молодых специалистов большему риску подвержены женщины (63%). 

Темы: Коронавирус, Карантин, Рынок труда и безработица в России
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Комментарии читателей
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08.06.2020, 23:41
Гость: Какая трагедия.

Офисных хомячков посакрощали? Наконец-то. Вот что животворящая рука коронавируса делает.У нас дефицит дворников,пусть в дворники идут.
Кафе и рестораны это конечно катастрофа,они видимо главные работодатели в России.
Ничего одни закрылись,другие откроют.Желающие найдутся.Это не автозавод построить или металлургический комбинат.
08.06.2020, 23:36
Гость: Да ладно фигню-то городить

Пиши уже 100%.Ну все хотят хайпануть на коронавирусе и проблемах с ним связанных.Может кто мне заплатит,а я такое напишу- все ахнут.
08.06.2020, 22:16
Гость: Вовочка

Уря, зеков выпускают погулять до сентября. А осенью уже закроют конкретно. Лет на 5 пока не передохнут. Самое, смешное, что те бунтовать не будут даже когда придется травой питаться.
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