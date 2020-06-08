Из-за эпидемии коронавируса 50% работающих россиян грозит потеря работы

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Каждый второй работающий гражданин РФ может потерять работу и часть доходов. 50% подвержены рискам увольнения, уменьшения или задержки зарплаты, а также вынужденного отпуска.

Эпидемия коронавируса, приведшая к временному закрытию предприятий и падению объемов производства, стала сильнейшим потрясением для российского рынка труда, пишет Newsru.com со ссылкой на доклад Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС).

Эксперты проанализировали, какие группы сотрудников наиболее уязвимы к воздействию пандемии на рынок труда и пришли к выводу, что 49,7% всех трудящихся в России заняты на рабочих местах, потенциально уязвимых к последствиям эпидемии коронавируса.

В группе риска находятся почти 35 млн работников, в том числе 63% работников наиболее пострадавших отраслей, где занят почти каждый третий трудящийся в России, 51% неустойчиво занятых, к которым относится 30,5% работников, а также каждый пятый самозанятый. Причем 34% трудящихся в России относятся к двум уязвимым категориям одновременно, что увеличивает риски.

Наиболее уязвимые - самозанятые и индивидуальные предприниматели, работники пострадавших отраслей (транспорт, связь, торговля, обслуживание, питание, спорт, туризм, образование, наука и культура, развлечения).

В возрастных категориях к наиболее уязвимым относятся молодые люди до 30 лет (доля уязвимых - 57%). В группе молодых специалистов большему риску подвержены женщины (63%).