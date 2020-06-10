IАТА назвала рекордными убытки мировых авиакомпаний в 2020 году

18:03

Из-за пандемии коронавируса в 2020 году мировые авиакомпании понесут рекордные убытки. Их уровень превысит 84 миллиарда долларов, прогнозируют в Международной ассоциации воздушного транспорта (IАТА).

Как заявил глава IATA Александр де Жюньяк, с финансовой точки зрения этот год, скорее всего, будет худшим за всю историю авиации.

«В среднем, ежедневно отрасль терпит убытки в размере 230 миллиона долларов. В общей сложности потери составят 84,3 миллиарда долларов», — сказал он. Глава ассоциации отметил, что государственная помощь остается принципиально важной для отрасли.

Как прогнозируют в IATA, выручка мировых авиакомпаний упадет на 50% в сравнении с прошлым годом, составив 419 миллиардов долларов. В то же время расходы сократятся только на четверть (24%) до уровня в 517 миллиардов долларов.

Также ожидается двойное падение пассажиропотока – до 2,25 миллиарда человек. Это почти соответствует показателю от 2006 года. Отмечается, что коэффициент загрузки кресел составит порядка 62,7%. Это на 20 процентных пунктов ниже рекордного уровня прошлого года (82,5%).

В режим восстановления отрасль вступит в 2021 году, однако по показателям эффективности мировые авиакомпании будут находиться ниже докризисного уровня. Как отмечают в IATA, пассажиропоток восстановится до 3,38 миллиарда человек. В то же время выручка вырастет до 598 миллиардов долларов. При этом убытки сократятся до 15,8 миллиарда долларов.