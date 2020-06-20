«ФосАгро» опубликовала финансовую отчетность за I квартал 2020 года

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Свободный денежный поток российской «ФосАрго» за I квартал 2020 года составил около 18,3 млрд рублей за счет роста объемов продаж и эффективного управления оборотным капиталом/ Этот показатель остался на том же уровне, что и годом ранее.

«Говоря о финансовых результатах компании, я бы хотел отметить, что в I квартале текущего года ситуация на мировых рынках была благоприятной для производителей удобрений. Сезонное восстановление спроса на основных рынках сбыта способствовало росту цен на удобрения от минимальных уровней конца 2019 года и позволило нам нарастить объемы реализации на ключевых направлениях, доведя долю приоритетного рынка России почти до 40% в общей выручке компании», — цитирует генерального директора, члена Совета директоров ПАО «ФосАгро» Андрея Гурьева издание «Известия».

Чистый долг по состоянию на 31 марта 2020 года достиг 152,1 млрд рублей. В целом выручка «ФосАгро» в I квартале сократилась на 11,4% к аналогичному периоду 2019 года и составила 64,1 млрд рублей.

Гурьев подчеркнул, что безусловным приоритетом «ФосАгро» является здоровье сотрудников и устойчивая работа производств непрерывного цикла. Он напомнил, что с начала пандемии коронавируса нового типа компания приняла ряд мер, направленных на защиту работников от инфекции и минимизацию операционных рисков бизнеса.

«Эти меры дают свои результаты. На настоящий момент все производственные активы компании работают без перебоев и с полной загрузкой», — заключил он.