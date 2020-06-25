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Большинство россиян поддержали введение «налога для богатых»

14:51 25.06.2020
© KM.RU, Александра Воздвиженская
© KM.RU, Александра Воздвиженская

61% россиян положительно восприняли идею повышения ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с 13% до 15% для тех, кто зарабатывает больше пяти миллионов рублей в год. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на данные опроса Исследовательского центра портала Superjob.ru.

Самый большой отклик инициатива нашла среди россиян старше 45 лет (68%). С меньшим энтузиазмом идею восприняло молодое поколение: меньше половины (47%) россиян в возрасте до 24 лет поддержали повышение ставки налога, выяснили социологи. 

Примерно каждый пятый (19%) выступили против инициативы. Среди респондентов в возрасте 25-34 лет доля несогласных составила 23%. Также 20% опрошенных не определились со своим отношением к инициативе президента Владимира Путина. Соцопрос проводился 23-24 июня. В исследовании участвовали 1600 россиян старше 18 лет в 326 населенных пунктах страны.

Повышение подоходного налога глава государства анонсировал 23 июня в своем телеобращении к россиянам. Путин предложил с января 2021 года отказаться от плоской шкалы налога на доходы физических лиц. По его словам, это пополнит бюджет страны еще на 60 миллиардов рублей. Эти средства президент предложил направить на лечение детей с тяжелыми заболеваниями. 

Темы: Россия, Налогообложение в России, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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25.06.2020, 22:38
Гость: макар

Нет, не капать. Пыль пускать. В глаза.
25.06.2020, 21:41
Гость: Андрей

Цирк продолжается. Повышение налога для богатых на 2 процента - это ни о чем. Но чего не сделаешь, чтобы уговорить плебс проголосовать за гаранта.
25.06.2020, 21:15
Гость: гость

50% с буржуев и норм
Все комментарии (19)
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