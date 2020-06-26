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Россия отчиталась в ООН о победе над крайней нищетой

20:36 26.06.2020
Уличная попрошайка © KM.RU, Вадим Черноусов
© KM.RU, Вадим Черноусов

России удалось достичь по основным параметрам поставленной цели — ликвидировать крайнюю нищету, говорится в опубликованном 26 июня на сайте Организации Объединенных Наций (ООН) отчете.

«Всемирный банк в качестве порога абсолютной бедности задает существование менее чем на <...> $1,9 в день. С 2017 года добавлено еще две линии на уровне $3,2 и $5,5. В России население, имеющее столь низкие денежные доходы, практически отсутствует», — констатирует документ под названием «Добровольный национальный обзор», подготовку которого провел Аналитический центр при правительстве России во взаимодействии с Минэкономразвития, МИДом, Росстатом и другими ведомствами, организациями и компаниями.

В обзоре указано, что уже в 2017 году доля населения России, живущего менее чем на $3,2 в день, была ниже 0,1%, менее чем на $5,5 в день жили около 1% россиян, а менее чем на $10 — 6,2%.

Малоимущими в России считают людей с доходами ниже прожиточного минимума (в начале июня Минтруд предложил увеличить его до 10 843 руб.), пишет РБК. В документе утверждается, что за последний год удалось вывести из бедности 500 тыс. человек, так что по итогам 2019 года численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума составила 18,1 млн человек, или 12,3% от всего населения России.

«Проводимая в стране эффективная политика в сфере борьбы с бедностью предусматривает снижение к 2024 году национального уровня бедности как минимум в два раза», — указывается в обзоре. Основной задачей там назван вывод из бедности семей с детьми, чтобы не допустить формирования «ловушки бедности», попадание в которую лишает выходцев из бедных семей доступа к качественному образованию, здравоохранению и прочим социальным благам и базовым услугам, провоцируя низкую экономическую активность или безработицу среди таких людей.

Темы: Экономическая ситуация в России
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Комментарии читателей
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26.06.2020, 22:43
Гость: demos

А уж среднего класса, с доходами выше 17.5 тыщ, у нас прям почти половина. Т.е. по статистике мы живём просто замечательно, можем себе даже хлеб каждый день покупать. Почти достигли уровня рабов Древнего Египта.
26.06.2020, 22:28
Гость: Следите за руками

Сами устроили нищету, сами победили. Процесс идет.
26.06.2020, 22:17
Гость: Что-то знакомое.....

Крайняя.... крайняя..., крайняя... А-а-а, так это про Украину что ли?
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