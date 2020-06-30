Займы в МФО

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Моментальные займы могут быть оформлены любым дееспособным гражданином старше 18 лет

Оформить займ на карту без проверок кредитной истории невозможно при обращении в банки. В этом случае требуется предоставить определённый пакет документации и подтвердить официальный доход по установленной форме, а в случае его недостаточности придётся задействовать платёжеспособного поручителя. Все эти действия делают процесс оформления долгим и сложным.

В отличии от банков, МФО занимаются выдачей срочных онлайн-займов на карту. Как правило, это небольшие суммы, не могущие превышать миллиона рублей. Они могут быть оформлены мгновенно и в любое время, а для подтверждения требуется только паспорт.

Отличия МФО от банков



МФО отличаются следующими особенностями:

простота оформления, процесс которого менее формализован;

высокая скорость оформления;

повышенная доступность, так как МФО работают повсеместно, в том числе так, где отсутствуют банки.

При этом можно выделить следующие преимущества использования моментальных займов:

отсутствие целевого назначения и контроля за тратой выданных средств;

минимальные требования к гражданам;

отсутствие необходимости в поручителях и ликвидном залоге;

отсутствие влияния кредитной истории на одобрение;

низкие проценты для новых и постоянных клиентов;

быстрое заполнение заявки и зачисление средств (до получаса);

возможность пролонгирования договора;

возможность оформления через интернет без необходимости личного присутствия в офисе либо отделении;

круглосуточная работа, позволяющая получить займ в любое время.

Особенности выдачи займов



Моментальные займы могут быть оформлены любым дееспособным гражданином старше 18 лет (в редких случаях – 21 года). Потенциальный заёмщик должен быть гражданином РФ, обладать постоянной регистрацией на территории страны и стабильным доходом. При этом доход необязательно должен быть официальным, и займ может быть получен студентом или пенсионером. Одобряются ссуды и гражданам, имеющим плохую кредитную историю либо непогашенные займы.

Возможность отказа в МФО минимальна. Это позволяет не только рассчитаться с имеющимися задолженностями, но и улучшить показатели кредитной истории. Последнее достигается при условии своевременных выплат.

Для получения моментального займа онлайн требуются паспорт и банковская карта. На сайте организации указываются:

полные паспортные данные;

возраст;

e-mail;

номер телефона;

запрашиваемая сумма;

период погашения.

Обычно одобрение занимает не более получаса, после чего средства поступают на карту.