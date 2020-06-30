Займы в МФО
Оформить займ на карту без проверок кредитной истории невозможно при обращении в банки. В этом случае требуется предоставить определённый пакет документации и подтвердить официальный доход по установленной форме, а в случае его недостаточности придётся задействовать платёжеспособного поручителя. Все эти действия делают процесс оформления долгим и сложным.
В отличии от банков, МФО занимаются выдачей срочных онлайн-займов на карту. Как правило, это небольшие суммы, не могущие превышать миллиона рублей. Они могут быть оформлены мгновенно и в любое время, а для подтверждения требуется только паспорт.
Отличия МФО от банков
МФО отличаются следующими особенностями:
- простота оформления, процесс которого менее формализован;
- высокая скорость оформления;
- повышенная доступность, так как МФО работают повсеместно, в том числе так, где отсутствуют банки.
При этом можно выделить следующие преимущества использования моментальных займов:
- отсутствие целевого назначения и контроля за тратой выданных средств;
- минимальные требования к гражданам;
- отсутствие необходимости в поручителях и ликвидном залоге;
- отсутствие влияния кредитной истории на одобрение;
- низкие проценты для новых и постоянных клиентов;
- быстрое заполнение заявки и зачисление средств (до получаса);
- возможность пролонгирования договора;
- возможность оформления через интернет без необходимости личного присутствия в офисе либо отделении;
- круглосуточная работа, позволяющая получить займ в любое время.
Особенности выдачи займов
Моментальные займы могут быть оформлены любым дееспособным гражданином старше 18 лет (в редких случаях – 21 года). Потенциальный заёмщик должен быть гражданином РФ, обладать постоянной регистрацией на территории страны и стабильным доходом. При этом доход необязательно должен быть официальным, и займ может быть получен студентом или пенсионером. Одобряются ссуды и гражданам, имеющим плохую кредитную историю либо непогашенные займы.
Возможность отказа в МФО минимальна. Это позволяет не только рассчитаться с имеющимися задолженностями, но и улучшить показатели кредитной истории. Последнее достигается при условии своевременных выплат.
Для получения моментального займа онлайн требуются паспорт и банковская карта. На сайте организации указываются:
- полные паспортные данные;
- возраст;
- e-mail;
- номер телефона;
- запрашиваемая сумма;
- период погашения.
Обычно одобрение занимает не более получаса, после чего средства поступают на карту.