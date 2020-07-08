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Мишустин: достижения по борьбе с бедностью - под угрозой из-за пандемии

16:40 8.07.2020
Фото с сайта kremlin.ru

Достижения последних десятилетий по сокращению бедности и безработицы оказались под угрозой в связи с пандемией коронавируса. Об этом в среду заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая с видеообращением в ходе проведения Дня мировых лидеров в рамках глобального саммита Международной организации труда (МОТ).

"Мы все сталкиваемся с вызовами пандемии", - сказал Мишустин, отметив, что она затрагивает различные стороны общественной жизни. "Серьезные негативные последствия испытывает на себе сфера труда. Под угрозой оказались наработанные за предыдущие десятилетия достижения в области сокращения бедности и обеспечения занятости нашего населения", - цитирует главу кабмина ТАСС.

Премьер-министр выразил уверенность, что вызовы коронавируса "требуют совместного убедительного ответа". "Это позволит восстановить рабочие места, гарантировать социальную защиту и определить вектор развития рынка труда", - подчеркнул он.

Мишустин отметил, что в центре соответствующих усилий должен находиться человек. По словам премьера, в практическом плане правительство РФ оказывает адресную социальную поддержку гражданам, потерявшим работу в связи с распространением коронавируса: приняты решения о повышении пособий по безработице, расширен круг лиц, имеющих на них право, установлены выплаты на детей и так далее. Кроме того, максимально снижены издержки бизнеса по выплате зарплат и сохранению рабочих мест, подчеркнул Мишустин.

Он также напомнил о подготовленном в РФ общенациональном плане восстановления экономики, среди основных задач которого - меры по поддержанию доходов населения.

Темы: Экономический кризис в России, Экономическая ситуация в России, Правительство России
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Комментарии читателей
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08.07.2020, 19:55
Гость: Мишустину

А вы не пробовали не воровать?
08.07.2020, 19:37
Гость: Шило

О достижения по борьбе с бедностью, ваааааще не слышал, а вот о победе бедности, несмотря на наши усилия проглябывается, без микроскопа!
08.07.2020, 19:34
Гость: так

что бы что то построить нужны руки и мозги,а когда их нет, можно только все распродавать за гроши.
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